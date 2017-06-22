أعلى مستويات الجودة والتقنيات المتطورة تجعل من CR - V رائدة في فئتها

أعلنت شركة هوندا الغانم، الوكيل الحصري في الكويت لمنتجات هوندا من سيارات، دراجات نارية، معدات بحرية ومعدات ومنتجات الطاقة، عن إطلاق الجيل الخامس من سيارة CR-V الجديدة كليا، وتتميز سيارة CR-V 2017 التي تم إعادة تصميمها بالكامل بطابع جريء، وتصميم داخلي أكثر تميزا، ومجموعة من المواصفات والتقنيات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز مكانة CR-V كنموذج رائد في فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة الأكثر شعبية.

تتميز سيارة CR-V الجديدة بأعلى مستويات الجودة والتقنيات المتطورة التي تجعل منها رائدة في فئتها، وتشمل نظام المقود الجديد وتجربة القيادة المريحة، وثبات هيكل السيارة ومستوى الهدوء داخل المقصورة. وتتوافر CR-V الجديدة بأربع فئات وهي DX وLX ذات الدفع الأمامي، وEX وTouring ذات الدفع الرباعي.تقنيات جديدة للمحرك والهيكلتحتوي سيارة CR-V 2017 على محرك سعة 2.4 ليتر DOHC يعمل بنظام الحقن المباشر للوقود وتقنية i-VTEC، والذي يتناسق مع ناقل الحركة الرياضي ذي النسب المتغيرة CVT. ويولد المحرك قوة قصوى قدرها 184 حصانا عند 6.400 دورة/ الدقيقة وعزم دوران أقصى يصل إلى 244 نيوتن متر عند 3.900 دورة/ الدقيقة. وأظهرت الإحصاءات أن معدل استهلاك الوقود لسيارة CR-V يبلغ 15.5 كم/ ليتر في فئتي DX وLX، بينما يبلغ 14.7 كم/ ليتر في فئتي EX وTouring.يتميز تصميم الهيكل الجديد كليا في سيارة CR-V بمزيد من المرونة والثقة في القيادة، وتحكم أفضل وتفوق في عدة نواح، فنظام التعليق الأمامي يستخدم نظام ماكفيرسون وفي الخلف يوجد نظام متعدد الوصلات يتميز باستخدام خامات منخفضة الاحتكاك وذلك بفئات الدفع الأمامي والدفع الرباعي، بما في ذلك قضبان التثبيت الأمامية والخلفية التي تمتاز بالقوة والصلابة وتعزز الأداء عند المنعطفات على الطرق السريعة.

كما يساهم نظام المقود الكهربائي ذو الترس المزدوج (EPS) بإضفاء شعور بالثبات والرضا في أداء المقود.تصميم جريء ومتطوراتجهت CR-V الجديدة إلى عناصر تصميم أكثر وضوحا وحدة مثل المصابيح الأمامية الجديدة المصممة بشكل عصري تحيط بها مجموعة إضاءة LED على شكل جناح (في جميع الفئات).ويشتمل التصميم الأمامي الجديد لسيارة CR-V أيضا على مجموعة إضاءة LED أمامية في فئة Touring فقط.

وتتميز المصدات بعرضها المتناسق وأقواس رياضية فوق العجلات، كما أن قاعدة العجلات الأطول تمنح CR-V حضورا رياضيا أكثر تطورا، حيث تم المزج بين التصميم الجريء والمواصفات المتطورة والمبتكرة لتجعل منها سيارة الدفع الرباعي المثالية لأي نمط من أنماط الحياة.كما تم تجهيز سيارة CR-V الجديدة بمصابيح LED خلفية وإطارات مميزة قياس 17 بوصة لفئتي DX وLX، بينما تأتي فئتي EX وTouring بإطارات قياس 18 بوصة تساهم في إبراز قوتها سواء كانت ثابتة أو منطلقة على الطريق.

كما يحتوي باب الأمتعة الخلفي الذي يفتح ويغلق بواسطة التحكم عن بعد على ميزة إضافية وهي إمكانية تعديل ارتفاع فتح وإغلاق الباب (حصريا في فئة Touring) حيث يمكن تخصيص الارتفاع للسائقين وذلك حسب طولهم.تشمل المواصفات القياسية في سيارة CR-V 2017 الجديدة مرايا جانبية كهربائية مجهزة بأضواء LED، ومصابيح ضباب خلفية، وخاصية إطفاء أوتوماتيكي للإضاءة الأمامية، لمسات من الكروم، بالإضافة إلى ماسحات للزجاج مزودة بحساسات أوتوماتيكية للمطر كصفة قياسية في فئة Touring.

رحابة وفخامة وتكنولوجيا متقدمةترتقي سيارة CR-V الجديدة بخطوط التصميم الداخلي للمقصورة التي أعيد تصميمها بالكامل بإضافة العديد من المواصفات المبتكرة، حيث تعتبر مساحتها الداخلية الأوسع في فئتها وتتميز بأفضل مساحة للركاب في المقاعد الخلفية، وقد تم استخدام مواد متطورة في جميع الأجزاء الداخلية، بما في ذلك لوحة العدادات الجديدة بلمساتها الناعمة والتطريزات الظاهرة في المقاعد وواجهة معلومات السائق (DII) الملونة التي تضفي روحا جمالية للتصميم الرياضي الجديد.ويتميز التصميم الداخلي لسيارة CR-V بتنوع مذهل للمساحات الداخلية مع أماكن رحبة تتسع لخمسة أشخاص وتحميل كمية كبيرة من الأمتعة مختلفة الأحجام، بالإضافة إلى مقاعد خلفية بتصميم جديد مقسمة بمعدل 60/40 والذي يمكن طيها بسهولة. كما توفر CR-V أحدث وسائل الاتصال والأداء الصوتي مع جيل جديد من التقنيات المتقدمة حيث تحتوي فئتي DX وLX على شاشه قياس 5 بوصات ملونة.

أما فئتي EX وTouring فتحتوي على شاشة قياس 7 بوصات تعمل باللمس ومتوافقة مع نظام تشغيل أندرويد. كما يحتوي النظام على زر بارز للصوت ونظام للملاحة، كما أن الشاشة متوافقة كذلك مع نظام أبل كاربلاي، مما يتيح للعملاء التواصل السلس من خلال مميزات ووظائف الهاتف الذكي الرئيسية، بما في ذلك الهواتف التي تحتوي على خرائط ملاحية أو وسائل البحث عن طريق الأوامر الصوتية.تم وضع لوحة القيادة بصورة واضحة لكي تقدم تكنولوجيا القيادة المتقدمة حيث تعرض المعلومات الأساسية مباشرة في خط أفقي. وتؤمن شاشة العدادات مجموعة واسعة من المعلومات مثل متوسط استهلاك الوقود، وعرض عزم الدوران للعجلات الأربع، وطريق الملاحة خطوة بخطوة، ونظام تنبيه السائق.تم تصميم نظام مراقبة انتباه السائق للكشف عن تعب السائق وتحذيره إذا قل مستوى انتباهه على الطريق وذلك بواسطة سلسلة من التنبيهات المرئية والصوتية.

أما نظام هوندا لمراقبة الطريق والمتوفر في فئتي EX وTouring، فيستخدم كاميرا مثبتة في مرآة الباب الأيمن تقوم بعرض صورة واضحة للطريق تظهر المركبات القريبة على شاشة النظام الصوتي. أما كاميرا الرؤية الخلفية فهي مجهزة كي تعمل بزوايا متعددة مع إمكانية عرض خطوط توجيهية لتظهر اتجاه المقود، لضمان ركن السيارة بكل أمان وسرعة.وتشمل بعض مزايا الراحة الرئيسية والمتوفرة في CR-V الجديدة نظام الدخول الذكي وتشغيل المحرك عن بعد وذلك في فئات LX، وEX، وTouring. تحتوي أيضا على نظام تكييف هواء مركزي في فئة DX، أما في باقي الفئات فيمكن التحكم بدرجة الحرارة لمنطقتين، كما يوجد فتحات تكييف خلفية في جميع الفئات، ومرآه للرؤية الخلفية يمكن تعتيمها لرؤية ليلية أفضل في فئتي EX وTouring، وفرامل يد الكترونية (EPB) مع نظام التوقف المؤقت، وأماكن USB للشحن في الجهة الأمامية، وكذلك USB في الخلف بقوة 2.5 أمبير، وكرسي الراكب الأمامي يمكن تعديله كهربائيا بأربع اتجاهات.

أما كرسي السائق فهو قابل للتعديل كهربائيا بثمانية اتجاهات و4 اتجاهات إضافية لدعم فقرات الظهر.سلامة متقدمةتعتمد سيارة CR-V الجديدة كليا في بناء هيكل الجيل الأحدث على هندسة التوافق المتقدمة (ACE) من هوندا. وتستهدف CR-V أعلى مستويات السلامة في حالات التصادم، حيث حصلت على تصنيف 5 نجوم من منظمة NCAP، وأعلى تقييم من الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة (NHTSA)، وأعلى تصنيف للسلامة (+) من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS).تم تجهيز CR-V 2017 بداعم للفرامل الإلكترونية (EBB)، الذي حل مكان نظام معزز الفرامل التقليدي.

يتم التحكم بمحرك EBB بواسطة معالج دقيق الحجم حيث يقوم بمراقبة سرعة السيارة وكذلك قوة ضغط السائق على دواسة الفرامل، فيعمل على توفير ضغط هيدروليكي فائق بسرعة أكبر وجهد أقل على الدواسة في جميع أحوال الفرامل.

أما مواصفات السلامة النشطة الأخرى من هوندا، مثل نظام المساعدة على ثبات المركبة (VSA)، مع أنظمة التحكم بالجر (TCS)، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، والموزع الالكتروني لقوة الفرامل (EBD)، ونظام المساعدة على القيادة المرنة (AHA)، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، ونظام أولوية الفرامل على التسارع ونظام المساعدة في القيادة على المرتفعات (HSA)، والحساسات الخلفية والمتوفرة قياسيا في فئات LX، وEX، وTouring.