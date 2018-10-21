مهند المطوع: الموديلات الجديدة تعبر عن تسارع وتيرة إبداع «كيا» العالمية لتلبية تطلعات جميع العملاء

طلال بارا

أقامت مجموعة الوكالات الوطنية «كيا المطوع»، إحدى شركات مجموعة عبدالعزيز العلي المطوع الوكيل المعتمد لسيارات كيا في الكويت، يوم الثلاثاء الماضي، حفلا في معرضها بالري، كشفت فيه عن مجموعة من موديلات كيا 2019 الجديدة، بحضور نخبة من الضيوف والمدعوين وممثلي وسائل الإعلام.

وافتتح الحفل بكلمة مهند أحمد المطوع مدير عام علامة كيا التجارية في الكويت، الذي رحب من خلالها بالضيوف، واستذكر عبرها الإرث العريق من الإنجازات التي حققتها المجموعة على أيدي جيل الرواد الذي قاد الشركة منذ انطلاقتها، معبرا عن ثقته في المستقبل الذي يوجه دفته اليوم الجيل الجديد، وفق الرؤية التي أرسى قيمها المغفور له عبدالعزيز العلي المطوع، مؤسس مجموعة شركات عبدالعزيز العلي المطوع.

كما بين المطوع خصوصية هذا الحدث وما يحمله من معان بالنسبة لكيا المطوع وعملائها، مركزا في كلمته على الرؤية المستقبلية والفلسفة الإبداعية لعلامة كيا التجارية التي تعبر عن طموح كيا لتلبية تطلعات عملائها بالشكل الأمثل قائلا: لطالما اجتمعنا بين حين وآخر للاحتفال بإطلاق واحدة أو اثنتين من سيارات كيا الجديدة، واليوم نجتمع مجددا للاحتفال بإطلاق كوكبة من موديلات كيا 2019 تضم خمس سيارات، وان دل هذا على شيء، فإنما يدل على تسارع وتيرة ابداع هذه العلامة التجارية المدهشة، ويعبر ايضا عن الثقة المطلقة والرؤية الواضحة التي توجه طريقة عمل كيا موتورز العالمية.

واستطرد موضحا: بالنظر الى تنوع فئات السيارات التي تشمل فئة الفخامة الفائقة، السيارات الشبابية، والعملية والمركبات العائلية، يمكننا استقراء التوجه الشمولي لفريق عمل كيا موتورز العالمية في تلبية تطلعات كافة الشرائح من خلال ابتكار موديلات جديدة تواكب اسلوب حياتهم، أو من خلال تحسين موديلات بعينها لتحقق أعلى درجات التناغم مع أساليب الحياة العصرية التي تتغير باستمرار.

وقد تم الكشف من خلال عرض قدمه عمر جبر، مدير علامة كيا التجارية في الكويت عن خمسة موديلات جديدة هي K900 وسيراتو الجديدتين كليا، وموديلات جراند كرنفال، سبورتاج وأوبتيما اللاتي تم تطويرهن جزئيا لتظهرن بحلة جديدة أكثر أناقة وتطورا، حيث تتشارك الموديلات الخمسة قيم علامة كيا الرئيسية التي تشمل التصميم العصري، الهندسة المتطورة، أنظمة درايف وايز للسلامة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة، ومواصفات الراحة والملائمة المتميزة.

K900

تعد كيا K900 الجديدة كليا نقلة نوعية على صعيد الفخامة ليس بالنسبة لكيا فحسب، بل بالنسبة لعالم السيارات بشكل عام. فالموديل الجديد يقدم معايير جمال خارجية غير مسبوقة بخطوط تصميم واضحة تتجلى في المقدمة ذات الشبك الأمامي الفائق الأناقة، والمظهر الجانبي والخلفية الكلاسيكية، إلى جانب مقصورة فارهة معززة بأحدث مواصفات الراحة والتكنولوجيا مثل المقاعد الكهربائية القابلة للتعديل والمكيفة والمدفأة، شاشة ملتيميديا بانوراما، نظام مونيتور إظهار البقعة العمياء على لوحة العدادات، وشاحن لاسلكي للهاتف الذكي، وسقف بانوارما، إلى جانب أنظمة المحافظة على المسار، أنظمة التعامل مع حركة السير المحيطة، نظام استشعار حركة السير الخلفية عند الخروج من الموقف، وتأتي كيا K900 بمحرك V8 بقوة 413 حصانا ومحرك V6 بقوة 315 حصانا.

أوبتيما

أما كيا أوبتيما 2019، فقد تم تطويرها على مستوى التصميم الخارجي والداخلي بأسلوب يرسخ موقعها كأكثر السيارات أناقة في فئتها من خلال مقدمة رائعة وشبك أمامي أنيق، بروفايل جانبي رياضي، وخلفية منحنية بشكل ايروديناميكي.

ومن الداخل، نجد مجموعة أدوات وشاشة عرض المعلومات توفر للسائق كافة المعلومات الضرورية بأناقة ودقة وتوفر أعلى درجات التركيز أثناء القيادة. إضافة إلى مميزات تضمن الراحة والاسترخاء مثل الأمبينت لايت وفتحة سقف بانوراما. وتأتي أوبتيما بمحركين أحدهما 2.0 لتر قوة 157 حصانا والآخر 2.4 اتر بقوة 178 حصانا.

جراند كرنفال

جراند كرنفال 2019 العائلية والتي تم تطوير تصميمها لتنقل مفهوم المركبات العائلية إلى آفاق جديدة عبر تصميم خارجي فائق الأناقة من جميع الزوايا، يوحي بالرحابة والرفاهية. ومن الداخل صممت المساحة التي تتسع لسبعة أشخاص بالاعتماد على مواد عملية ذات جودة عالية، ومواصفات أخرى مدهشة تعزز مستويات السلامة مثل النوافذ الذكية التي لا تغلق عند استشعار وجود عائق مثل أيدي الأطفال، والباب الجانبي المنزلق الذي يفتح تلقائيا بكبسة واحدة فقط، وباب الصندوق الخلفي الذكي، الذي يفتح بمجرد حركة بسيطة تحته، وتأتي السيارة بمحرك V6 قوة 270 حصانا.

سبورتاج

وتأتي سبورتاج 2019 المطورة لتعزز مكانتها كأيقونة للتجديد والروعة بفضل التصميم الجذاب، الأداء الديناميكي، التوظيف العبقري للتكنولوجيا، والانتباه الدقيق لكل التفاصيل التي طالما جعلتها الخيار المثالي لعشاق التميز والحيوية، فالتفاصيل الدقيقة وخطوط التصميم القوية تعبر عن الروح الرياضية والسلاسة الأنيقة بصورة تجعل سائق هذا الكروس أوفر يشعر بالفخر والثقة.

وتزود مقصورة سبورتاج 2019 بشاشة عرض معلومات LCD كبيرة ومتطورة، وشاحن لاسلكي للموبايل، ومقود ذكي بوظائف تحكم متنوعة، وعلى مستوى الأداء، تضمن سبورتاج 2019 تجربة قيادة لا تضاهى بفضل مجموعة من الخيارات للمحرك أقواها محرك 2.4 GDI الذي يدفع السيارة بقوة 184 حصانا، يدعمه ناقل حركة 6 سرعات ونظام DynaMax All-Wheel Drive.

سيراتو

أما سيراتو 2019 الجديدة كليا فهي سيارة مفعمة بروح الشباب من خلال تصميم خارجي ينبض بالحيوية والجمال من جميع الزوايا، فالمقدمة الأمامية صممت لتعكس الثقة والترابط من خلال المصابيح الأمامية الكبيرة وتقاطع الخطوط الجانبية مع الشبك الأمامي الأنيق، والخطوط الأفقية للبروفايل الجانبي تعكس الأناقة والمساحة، فيما يجمع تصميم الخلفية بين الروح الرياضية والمظهر الديناميكي.

التصميم الداخلي للمقصورة قائم على مبدأ البساطة الحديثة والرفاهية العملية، ويظهر هذا بوضوح في الخطوط النظيفة والواضحة للوح الأمامي، بحيث تظهر المعلومات بصورة مدروسة بعناية على مجموعة العدادات وشاشة عرض المعلومات الوسطية بحجم 8 انشات، المساحة الواسعة للمقصورة الداخلية توفر مستويات أعلى من الراحة من خلال البساطة الأنيقة للتصميم ونظام الترفيه عالي الجودة.

وتم تعزيز الرؤية الخارجية للسائق من خلال كاميرا خلفية، ونظام الكشف عن البقعة العمياء، نظام التحذير من حركة المرور الخلفية، نظام المحافظة على المسار وغيرها. تأتي سيراتو 2019 الجديدة كليا بمواصفات أخرى جديرة بالذكر مثل المفتاح الذكي، وباب الصندوق الخلفي الذكي، كما تقدم أداء عالي الاستجابة مع محرك اقتصادي سعة ليترين بقوة 152 حصانا، كما تتوفر في السوق المحلية بمحرك 1.6 لتر بقوة 128 حصانا.