توفي الممثل الأميركي هاري دين ستانتون، بطل "باريس، تكساس" ومسلسل "بيغ لاف" الجمعة عن 91 عاما، بحسب ما أعلن وكيل أعماله.

وفارق الفنان الذي كان على علاقة وطيدة بكبار الممثلين، من أمثال جاك نيكولسن وشون بن ومارلون براندون، الحياة في مستشفى "سيدرز سايناي" في لوس أنجليس.

ومثل هاري دين ستانتون في حوالى 250 فيلما، أبرزها "باريس، تكساس" الذي أدى فيه دور والد فاقد للذاكرة والذي حاز المخرج فيم فندرز بفضله جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي لعام 1984.

وهو لعب دور زعيم ملّة يُسمح فيها بتعدد الزيجات في مسلسل "بيغ لاف".

وتعاون هاري دين ستانتون المعروف بكثرة تدخينه مع كبار المخرجين، من أمثال مارتن سكورسيزيه ("ذي لاست تامتايشن أوف كرايست") وفرنسيس فورد كوبولا ("وان فروم ذي هارت" و"ذي غادفاذر").

وأسس فرقة موسيقية تحمل اسم "ذي هاري دين ستانتون باند" كانت تمزج بين أساليب موسيقية متنوعة