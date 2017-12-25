«علينا رفض السياسات التي تستهدف الناس بناء على جنسهم أو دينهم» الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما خلال تعليقه على النزعة العنصرية التي باتت تتسم بها بعض المجموعات الأميركية المتشددة. الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما خلال تعليقه على النزعة العنصرية التي باتت تتسم بها بعض المجموعات الأميركية المتشددة.

«الدوقة الراقصة» بهذا الوصف علقت صحيفة الـ «ديلي ميل» على حفل الشاي الخيري الذي أقامته كاميلا (70 سنة)، دوقة كورنال وزوجة الأمير تشالز، وأظهرت فيه مهارتها في رقص الـ «فالس». بهذا الوصف علقت صحيفة الـ «ديلي ميل» على حفل الشاي الخيري الذي أقامته كاميلا (70 سنة)، دوقة كورنال وزوجة الأمير تشالز، وأظهرت فيه مهارتها في رقص الـ «فالس».

«لا أؤمن بالنهايات السعيدة لأنك سوف تموت لا محالة، إما شابا أو تكون شاهدا على موت أصدقائك قبلك.. هكذا هي الحياة» الممثل والمخرج والمنتج الأميركي جورج كلوني، المشتهر بالسخاء، يرد على سؤال حول نظرته للحياة خلال حضوره حفلا للأعمال الخيرية. الممثل والمخرج والمنتج الأميركي جورج كلوني، المشتهر بالسخاء، يرد على سؤال حول نظرته للحياة خلال حضوره حفلا للأعمال الخيرية.

«بالرغم من كل شيء كانت هذه السنة التي توشك على الانتهاء طيبة» رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، التي فقدت أكثرية مؤيديها في مجلس العموم، وخسرت 3 من وزرائها، تعلن أنها سعيدة بأداء الحكومة خلال عام 2017، وأنها سوف تبقى في منصبها لفترة طويلة. رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، التي فقدت أكثرية مؤيديها في مجلس العموم، وخسرت 3 من وزرائها، تعلن أنها سعيدة بأداء الحكومة خلال عام 2017، وأنها سوف تبقى في منصبها لفترة طويلة.

ماذا قال الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن النزعة العنصرية؟.. ومن هي الدوقة الراقصة؟.. وكيف يرى الممثل والمخرج الأميركي جورج كلوني الحياة؟