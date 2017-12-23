بمناسبة اقامة دورة الخليج بنسختها الـ 23 حرصت قناة atv على استقطاب نجوم الفن والإعلام لتقديم عدد من برامجها وذلك في مشاركة منها لإسعاد جمهورها في الكويت والخليج.



وفي هذا الصدد انطلقت أمس أولى حلقات البرنامج المسابقاتي الرياضي «خليجنا باقي» الذي تقدمه الإعلامية حليمة بولند والفنان الكوميدي طارق العلي على الهواء مباشرة تضمن فقرات عديدة منها المسابقات والجوائز الضخمة بالإضافة إلى استضافة نجوم كرة القدم ونجوم الفن والإعلام وذلك للحديث عن الرياضة.



البرنامج يبث يوميا طوال دورة خليجي 23 في تمام الساعة الـ 3:30 عصرا.