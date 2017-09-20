تنتظر الفنانة نيكول سابا طرح مسلسل «قلب العدالة» الذي من المقرر أن ينطلق عرضه هذه الفترة على القنوات الفضائية، وتظهر من خلاله كضيفة شرف فقط.

وتجسد نيكول من خلاله شخصية فنانة مشهورة تتهم في قضية خطيرة، حيث تظهر ضيفة شرف لعدد من الحلقات التي ترصد قضيتها.

والعمل شاركت في إنتاجه دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك في إطار استراتيجية الدائرة في تحقيق ثقة المجتمع، ونشر الثقافة القانونية بوسائل مبتكرة تحقق وصول رسائلها الإعلامية والتوعوية، ويرصد العمل العديد من القضايا والمشاكل التي تدور داخل ساحة المحاكم في إطار درامي مشوق.

والمسلسل من تأليف هالة الزغندي، وإخراج أحمد خالد موسى في أول تجربة له مع الدراما الخليجية، وشارك في بطولته عدد من النجوم من أنحاء الوطن العربي.