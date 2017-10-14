محمود عيسى

احتلت الكويت المركز السادس عالميا من حيث الاحتياطيات النفطية باحتياطيات وصلت الى 104 مليارات برميل لتحل بعد العراق وقبل الامارات ضمن أكبر 10 دول عالم لديها احتياطيات نفطية حول العالم وذلك بحسب موقع اي يو ريبورتر الذي أكد أن النفط يعتبر واحدا من أهم السلع في الاسواق العالمية اليوم ويستمر توافر هذه السلعة واستخدامها على نطاق واسع في الدفع نحو الاعتبارات الجيوسياسية وأهم تلك العوامل الحاسمة في تحديد تلك الاعتبارات هي كمية الاحتياطيات النفطية المتاحة لدى كل دولة.

وذكر التقرير ان الكويت لديها قدرات كبيرة في استخراج البترول وان الحكومة الكويتية تسعى الى زيادتها حيث تصل الطاقة التصديرية للكويت في الوقت الحالي الى 3 ملايين برميل يوميا.

وأوضح التقرير ان التقدم التكنولوجي يفتح الآفاق كل يوم للمزيد من الاكتشافات النفطية في العالم وبالتالي للمزيد من النفط القابل للاستخراج كل يوم. وفي حين تعتبر الدول الآنفة الذكر اكبر المنتجين في العالم في الوقت الحاضر، الا ان المشهد يتحول باستمرار، وقد بات من الصعوبة بمكان التنبؤ بما ستكون عليه قائمة الدول في السنوات العشر المقبلة.

وتحتل فنزويلا المركز الاول عالميا من حيث الاحتياطيات النفطية المؤكدة التي تبلغ نحو 300 مليار برميل، بعد ان تجاوزت ـ في السنوات القليلة الماضية ـ المملكة العربية السعودية باعتبارها صاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم.

وقال الموقع ان المملكة العربية السعودية تتربع على ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم بواقع 270 مليار برميل، وهو ما يعادل أقل من خمس إجمالي الاحتياطيات العالمية المؤكدة، وتعد السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، حيث تبلغ صادراتها اقل من 12 مليون برميل يوميا.

وتحتل كندا المركز الثالث عالميا بعد فنزويلا والسعودية من حيث الاحتياطيات النفطية، حيث ان لديها نحو 174 مليار برميل يتجمع معظمها في الرمال النفطية في البلاد. وأصبحت الرمال النفطية مصدرا متزايد الأهمية لإمداداتها النفطية المحلية والعالمية. تصدر كندا في المقام الأول نفطها إلى الولايات المتحدة، التي تستحوذ على حصة الأسد من صادرات كندا النفطية البالعة نحو 4 ملايين برميل يوميا.

فيما تملك ايران ما يقرب من 155 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة، ما يضعها في المركز الرابع عالميا. وأدت أحدث جولة من العقوبات في عام 2012 إلى خفض إنتاج البلد من النفط إلى عشر حجمه الأصلي ويبلغ معدل التصدير الحالي لايران نحو 3.5 ملايين برميل يوميا، ولكن من المتوقع أن ترتفع الصادرات مع تخفيف العقوبات.

ويقدر احتياطي العراق النفطي بنحو 142 مليار برميل وبذلك يحتل المركز الخامس عالميا، ويمكن القول ان فترات طويلة من عدم الاستقرار وصعوبة توحيد مختلف مقومات البنية التحتية كانت سببا في عرقلة الجهود الرامية لزيادة الصادرات النفطية، التي تبلغ حاليا نحو 3 ملايين برميل يوميا.

وباحتياطياتها النفطية التي تقدر بنحو 98 مليار برميل، تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز السابع عالميا وتصدر ما يزيد قليلا على 3 ملايين برميل يوميا.