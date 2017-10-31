38 عملية بيع مثلت 60% من إجمالي التعاملات خلال الربع الثالث

مطلعو «الامتياز» الأكثر نشاطاً بالبيع و«ميزان» الأكثر في الشراء شريف حمدي

اتجـــه المطلــــعون على بواطن الأمور داخل الشركات المدرجة بالبورصة الكويتية لبيع أسهمهم خلال الربع الثالث من العام الحالي والمنتهي في 30 سبتمبر الماضي، وذلك بحسب الرصد الذي قامت به وحدة الأبحاث الاقتصادية بـ «الأنباء» حيث بلغت قيمة عمليات البيع في تعاملات المطلعين 5.2 ملايين دينار خلال الأشهر الثلاثة وتمت من خلال 38 عملية بيع، وهي تشكل ما يزيد على 60% من إجمالي قيمة التعاملات.

وتتزامن عمليات البيع في الفترة التي سبقت ترقية بورصة الكويت على الرغم من زيادة التوقعات باحتمالية الترقي في تلك الفترة.

وفي المقابل، توجه بعض المطلعين نحو الشراء بنحو 3.4 ملايين دينار في آخر 3 أشهر، وهي نفس القيمة تقريبا لإجمالي عمليات الشراء في الـ 6 أشهر الأولى من العام الحالي وتمت من خلال 17 عملية شراء تشكل أقل من 40% من إجمالي قيمة التعاملات.

وبذلك يظهر الرصد أن تداولات الربع الثالث شملت 56 عملية بيع وشراء بقيمة إجمالية تقارب 9 ملايين دينار، وتمت التداولات على أسهم 19 شركة مدرجة.

وظهرت أكبر عملية لمطلع خلال الربع الثالث، كانت عملية شراء نفذها رئيس مجلس إدارة شركة بورتلاند خالد عبدالله الصقر بقيمة 1.4 مليون دينار، تلتها عملية شراء لنائب رئيس مجلس إدارة شركة البترولية غازي فهد النفيسي، وكانت بقيمة 1.1 مليون دينار.

أنشط التعاملات

1 - الامتياز:

شهد سهم «الامتياز» 8 عمليات تمت من قبل المطلع شركة بيت الاستثمار الكويتي، وتصدرت «الامتياز» من حيث القيمة على مدار الربع الثالث من العام الحالي، واقتصرت هذه العمليات على البيع فقط دون الشراء، وبلغت قيمة هذه العمليات قرابة 4 ملايين دينار تشكل 46% من الإجمالي.

ويعد سهم «الامتياز» من أنشط الأسهم بالبورصة على مدار العام الحالي، إذ حقق قفزات سعرية كبيرة في الفترات الأخيرة، فالسهم حقق مكاسب سعرية خلال 2017 بنسبة 66%، إذ استهل تعاملات العام بسعر 106 فلوس، ليصل إلى 176 فلسا بنهاية سبتمبر الماضي.

2 - دبي الأولى:

جاءت تداولات شركة دبي الأولى للتطوير العقاري (دبي الأولى) الأنشط من حيث العمليات، وطغى عليها البيع بـ 10 عمليات بقيمة 260 ألف دينار، وتمت هذه العمليات من خلال شركة المزايا القابضة، التي تملك نحو 62% من أسهم «دبي الأولى».

وحقق سهم شركة «دبي الأولى» انخفاضا في القيمة السعرية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث بنسبة 28%، بتراجعه إلى 48 فلسا من 65 فلسا في بداية العام.

3 - أسس:

شهد سهم «أسس القابضة» نشاطا ملحوظا تم على مستوى تعاملات المطلعين خلال الربع الثالث، حيث تمت 8 عمليات على السهم تنوعت ما بين شراء وبيع بقيمة إجمالية 1.2 مليون دينار، ولوحظ أن عمليات الشراء كانت 4 عمليات بقيمة 630 ألف دينار، ومثلها بيع بقيمة 570 ألف دينار.

وشهد سهم أسس تراجعا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر الماضي بنسبة 15% بتراجعه إلى 109 فلوس من 128 فلسا.

4 - ميزان:

شهد سهم شركة ميزان القابضة نشاطا لافتا على مستوى المطلعين خلال الربع الثالث وتحديدا خلال شهر أغسطس الماضي، وطغى على تعاملات المطلعين بالشركة عمليات الشراء من خلال 7 عمليات بقيمة إجمالية 181 ألف دينار.

وحقق سهم ميزان تراجعا خلال 2017 بنسبة 10%، حيث انخفضت قيمة السهم من 930 فلسا إلى 835 فلسا بنهاية سبتمبر الماضي.