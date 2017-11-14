بعض المحللين أخطأوا عندما تجاهلوا التغييرات الجوهرية بين الصفقتين الأولى والثانية

«زين» دخلها كاش بعد إنجازنا صفقة شراء أسهم الخزينة

«زين الكويت» باعت ثم استأجرت أصولاً بـ 165 مليون دولار

الانفراجة في «زين السودان» ستحرر الأرباح المحتجزة منذ سنوات

التكامل بين «عمانتل» و«زين» سيولد 400 مليون دولار في 5 سنوات مقبلة

التحالف الجديد بين «عمانتل» و«زين» سيخلق ثالث أكبر كيان اتصالات بالمنطقة

للموظفين.. اطمئنوا ليست لدينا خطط لتخفيض العمالة

تمويل الصفقة بـ 1.5 مليار دولار سيتم عبر إصدار صكوك أو سندات

اتخاذ قرار التوسع أو التخارج من بعض شركات «زين» يحتاج إلى وقت



قال الرئيس التنفيذي في شركة عمانتل، طلال بن سعيد المعمري، في مقابلة مع قناة العربية، إن الشركة ستستمر في سياسة التوزيعات النقدية المجزية في مجموعة زين للاتصالات المتنقلة الكويتية، وذلك بعد أن نفذت أمس الاول الشركة العمانية صفقة استحواذ على حصة مجموعة الخرافي في مجموعة زين البالغة 12%، لترتفع نسبة ملكية الشركة العمانية إلى 22%.

وأصبحت شركة عمانتل ثاني أكبر مالك في مجموعة زين للاتصالات المتنقلة، بعد تنفيذها الصفقة في مزاد عام لم يتقدم إليه أي مشتر.

ونفذت الصفقة على سعر 781 فلسا للسهم الواحد وبقيمة إجمالية 407.6 ملايين دينار، أي ما يعادل 1.350 مليار دولار.

وتأتي هذه الصفقة بعد أن استحوذت «عمانتل» على حصة تقارب 10% في «زين» في 24 أغسطس الماضي بسعر 600 فلس للسهم، في صفقة قاربت 850 مليون دولار، اشترت من خلالها الشركة العمانية أسهم خزينة شركة زين، ليبلغ إجمالي قيمة الصفقتين 2.2 مليار دولار.

جدل السعر

وأحدث هذا الفارق بين سعر السهم في الصفقة الأولى (600 فلس) والثانية (781 فلسا) في فترة زمنية قصيرة لا تتعدى الشهرين، لبسا في السوق الكويتية وبين المحللين، واعتبرته بعض بيوت الأبحاث سعرا مبالغا فيه.

لكن المعمري يوضح في مقابلته أن السعر الذي دفعته الشركة في إطار استحواذها أمس على حصة 12% في مجموعة زين الكويتية، عادل واعتمد على 4 أسباب رئيسية لم يأخذها المحللون المعترضون على السعر بعين الاعتبار، وهي: الكاش الذي دخل زين بعد الاستحواذ على أسهم الخزينة، وبيع زين الكويت لأصولها وإعادة استئجارها بقيمة 165 مليون دولار، والانفراجة بملف زين السودان التي ستؤدي إلى تحرير الأرباح المحتجزة والتكامل بين «عمانتل» و«زين» الذي سيولد 400 مليون دولار في السنوات الخمس المقبلة.

تمويل الصفقة

وقال المعمري إن تمويل صفقة الاستحواذ جاء عبر قرض تجسيري تم تحويل جزء منه إلى قرض لمدة 5 سنوات بمشاركة 6 بنوك، والجزء المتبقي البالغ 1.5 مليار دولار سيتم تمويله عبر صكوك أو سندات.

وتوقع المعمري إدراج هذه السندات في الربع الأول من العام المقبل.من ناحية أخرى، طمأن المعمري بأن «عمانتل» لا يوجد لديها خطط لتخفيض عدد موظفي المجموعة.

وفيما يتعلق بشركات المجموعة الكويتية في المنطقة، تحدث المعمري عن رؤية شركته في الزيادة المرتقبة لرأسمال زين السعودية، معتبرا أن هناك فرصا لنجاح الاكتتاب، مؤكدا على استمرار خطط بيع الأبراج التي ستحسن من هوامش الربحية.

كما تحدث عن الانفراجة في ملف زين السودان وكيفية الاستفادة منها مستقبلا.كما أكد المعمري أن قرار التوسع أو التخارج من بعض الأسواق التي تنتشر فيها مجموعة زين يحتاج وقتا.

ستحظى بالأغلبية بـ 5 مقاعد من أصل 8

..والشركة ترشح 4 أعضاء جدد لمجلس إدارة «زين»

نتطلع للعمل مع فريق الإدارة التنفيذية

أعلنت الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل» أمس عن ترشيحها 4 أعضاء جدد لعضوية مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية «زين»، بالإضافة إلى تعيين الرئيس التنفيذي لـ «عمانتل» طلال بن سعيد المعمري، عضوا غير تنفيذي في مجلس الإدارة منذ 19 سبتمبر الماضي، وبذلك ستحظى «عمانتل» بالأغلبية في مجلس إدارة «زين» بواقع 5 مقاعد من أصل 8.

وفي هذا السياق، قال طلال بن سعيد المعمري: «نرحب بترشيح الأعضاء الأربعة الجدد لعضوية مجلس إدارة شركة زين، ونتطلع للعمل بشكل وثيق مع فريق الإدارة التنفيذية وزملائنا من أعضاء مجلس الإدارة لدى المجموعة، بهدف الجمع بين شركتينا اللتين تتكاملان في العديد من الجوانب وجعلهما تحالفا جديدا في قطاع الاتصالات الرقمية في المنطقة».

وأوضح المعمري: «سيسهم التحالف الجديد في تعزيز وتنمية أعمال وإيرادات المجموعة، وستغطي عملياتها 10 بلدان، ومن خلال العمل معا، سنحظى بآفاق كبيرة للتعاون في قطاع أعمال الجملة وخدمات الشركات والمشتريات وتبادل المعرفة فضلا عن زيادة انتشارنا المشترك في أسواق تتسم بنمو واعد».

وأضاف: «ستنبع آفاق التعاون لتحقيق التكامل لأعمال الجملة مع شبكة «زين» ودمج العمليات، كالتوريد، والتعاون في العديد من الأعمال التجارية والاستثمارات المشتركة في البحث والتطوير، حيث نستهدف تحقيق مكاسب تتجاوز 80 مليون دولار سنويا نتيجة تكامل الأعمال مع شركة زين، وستقوم «عمانتل» بدمج البيانات المالية لـ«زين» بالكامل وتقديم بيانات مالية موحدة للربع الرابع وكامل 2017 في الربع القادم».

6 فوائد إستراتيجية للتكامل

٭ ستحظى «عمانتل» بفرصة الانتشار في تسع أسواق واعدة النمو يبلغ إجمالي عدد سكانها 175 مليون نسمة.

٭ تتوقع «عمانتل» أن تتولد من الصفقة آفاق فورية للتعاون، وتفوق الفوائد المتوقعة للمجموعة 80 مليون دولار سنويا.

٭ ستتيح «عمانتل» لـ «زين» إمكانية الوصول المباشر لبنيتها التحتية الشاملة لأعمال الجملة.

٭ يوفر الاستحواذ لـ «عمانتل» حوافز كبيرة لتحقيق نمو ينسجم مع استراتيجيتها «عمانتل 3.0».

٭ تعتزم «عمانتل» أن تكون مساهما فعالا وتستفيد من المزايا الاستراتيجية لهذا التعاون.

٭ ستضع كل من «عمانتل» و«زين» الأسس المطلوبة لضمان نجاح تكامل المجموعتين وتحقيق آفاق التعاون.