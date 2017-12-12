400 مليون هندي في سن الشباب.. يتطلعون للسياحة بالخارج

غالبية الهنود يفضلون الفنادق الرخيصة.. رغم قدرتهم المالية العالية





يمثل الشباب الهندي سوقا كبيرا يوفر الكثير من الفرص المستقبلية للشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة بمنطقة الخليج، حيث يشير استطلاع أجري مؤخرا عبر موقع السفر «Yatra.com» في الهند شمل 1592 مشاركا، إلى أن 66% منهم قالوا إنهم سيخططون للسفر لمدة 7 أيام فقط أو أقل ولكنهم سيسافرون بشكل متكرر، ومن المثير للاهتمام أن 43% من الذين شملهم الاستطلاع هم من جيل الألفية.

وبهذا السياق، يقول مدير معرض سوق السفر العربي سيمون بريس: «هناك أكثر من 400 مليون شاب هندي من جيل الألفية، وهو سوق جذاب للشركات العاملة في مجال الرحلات القصيرة والعروض السياحية، بالإضافة إلى شركات السفر والفنادق في دول الخليج القريبة من الهند.



حيث يبلغ وقت السفر من مومباي إلى دبي ومسقط حوالي 3 ساعات مما يعزز من مكانتها كوجهات مفضلة لقضاء الاستراحات القصيرة».

ويوجد حاليا 18 رحلة مباشرة يوميا من مومباي إلى دبي، و11 رحلة إلى أبوظبي، و6 رحلات إلى سلطنة عمان، و4 رحلات إلى الكويت، و3 رحلات إلى الرياض، ورحلتين إلى كل من جدة والبحرين.

وتعتبر دبي الوجهة الرئيسية للمسافرين الهنود، وفي الأشهر التسعة الأولى من 2017 وصل 1.5 مليون زائر هندي للإمارة، بزيادة قدرها 20% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2016.

وكشفت الاستطلاع أيضا أنه في حين أن البعض على استعداد لإنفاق أكثر من 2845 درهما إماراتيا في الرحلة، إلا أن الخيار المفضل للإقامة هو الفنادق ذات الميزانية المحدودة، وهو القطاع الذي تركز عليه الهيئات السياحية الآن في جميع أنحاء المنطقة إلى جانب الفنادق المتوسطة، في الوقت الذي أصبحت فيه السوق مشبعة بالفنادق الفاخرة مع سعي حكومات المنطقة لتعزيز جاذبية عروضها السياحية.

وفي المقابل، تعد الهند وجهة سياحية مفضلة لسكان دول الخليج خاصة خلال فترات العيد والاحتفالات بالسنة الجديدة.



وكان هذا الطلب واضحا في معرض سوق السفر العربي 2017 من خلال تسجيل زيادة بنسبة 45% في عدد المشاركين في جناح الهند، ومن المتوقع تسجيل حضور مميز أيضا في دورة العام 2018.