دارين العلي

اختتمت لجنة شؤون المرأة احتفاليتها بيوم المرأة الكويتية التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد تحت عنوان «عطاء وبناء» مساء اول من امس بأمسية فنية ضمت العديد من الفقرات المتنوعة، منها إضاءات ثقافية لأستاذ النقد الأدبي حسن عبدالله وفقرة الشاعر رجا القحطاني والشاعرة موضي الرحال أعقبها حفل موسيقي تراثي، بحضور حشد كبير من الشخصيات الاجتماعية النسائية من مختلف اطياف المجتمع.

وشهدت الاحتفالية جلسات متعددة تحدث فيها عدد من القياديات عن دور المرأة في اجهزة الدولة، فمن جانبها استعرضت عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت د.فريدة العوضي مسيرتها العلمية .



واشارت العوضي الى ان 25% من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة من النساء، كما ان طبيبات وزارة الصحة يشكلن نسبة 48% من اجمالي عدد الاطباء، فيما تمثل موظفات الحكومة 67% طبقا لأحدث الاحصاءات الرسمية من اجمالي عدد الموظفين، بما يؤكد أن المرأة تلعب دورا مهما وحيويا في تسيير شؤون الدولة.

من جانبها، قالت ممثل وزارة الاشغال العامة الكويتية علياء المحروس ان 39% من بين اجمالي موظفي الوزارة البالغ عددهم 14352 من النساء، مشيرة الى ان نسبة المهندسات بالوزارة تبلغ 48% والمديرات 52% ورئيسات الأقسام 46%.

من جهتها، قالت نائب المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية فوزية دشتي ان نساء الكويت حصلن على حقوقهن السياسية في الترشح والاقتراع بفضل القيادة السياسية الحكيمة، مستعرضة العديد من انجازات مؤسسة الرعاية السكنية والخاصة بالمرأة.

من ناحيتها، اعتبرت المديرة بالمحكمة الكلية بوزارة العدل عواطف السند ان محكمة الاسرة من الميزات التي تفردت بها الكويت، مشددة على انها انجاز كبير لصالح المرأة الكويتية.

وعلى هامش الاحتفالية، ثمن عدد من النساء الكويتيات والخليجيات والعربيات رعاية ودعم القيادة السياسية في الكويت للمرأة الكويتية وتمكينها وتكريس تواجدها في مواقع صنع القرار والتحاقها بمختلف التخصصات الوظيفية.

من جانبها، ثمنت مستشارة وزير العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون الرعاية في المملكة العربية السعودية لطيفة بنت سليمان أبو بنيان الدور الذي تقوم به لجنة شؤون المرأة في الكويت، ودعمها لأدوار المرأة في مختلف التخصصات والمواقع في وزارات الدولة المختلفة.



بدورها، قالت مديرة دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان جميلة بنت سالم ان تمكين المرأة سواء كان في الكويت او سلطنة عمان له دور فاعل ومهم في مساهمتها في التنمية المستدامة.

من جهتها، عبرت مدير ادارة الموارد البشرية بالاتحاد النسائي العام بالامارات فاطمة عبدالله خميس المحرزي عن سعادتها بالمشاركة في يوم المرأة الكويتية باسم دولة الامارات وما يحمله هذا اليوم من معان جميلة للمرأة على المستويين العربي والعالمي وما يحمله من اضافة واضحة لتاريخ المرأة العربية.

من جانبها، اعربت الوكيلة المساعدة لتكنولوجيا المعلومات في وزارة العدل الكويتية هبة العبد الجليل عن فخرها بالمشاركة في يوم المرأة الكويتية للعام الثاني، مؤكدة ان الامر مدعاة فخر واعتزاز للمرأة الكويتية المناضلة التي عملت وتعمل في خدمة بلدها.

بدورها، قالت مديرة ادارة الفتوى والرأي والدراسات والابحاث القانونية في وزارة الاعلام الكويتية منال البغدادي: ان المرأة الكويتية استطاعت اثبات قدرتها على العمل وتحمل المسؤولية في خدمة المجتمع.