فرج ناصر
أكد مصدر مسؤول بوزارة المواصلات أنه سيتم تجديد البنية التحتية للشبكة الهاتفية بالكويت قريبا وذلك بعد التوقيع مع الشركة المنفذة لهذا المشروع.
واضاف أن كلفة المشروع تبلغ نحو 180 مليون دينار تشمل جميع اعمال البنية التحتية والتي تضم جميع مناطق الكويت. وقال المصدر إن «المواصلات» خاطبت الجهات الحكومية والوزارات الأخرى التنسيق معها لإزالة الخدمات الخاصة بها الواقعة على سير عمل المشروع.
ومن جانب اخر كشف مصدر بوزارة المواصلات عن بدء الوزارة بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الفايبر (الالياف الضوئية) لمناطق الكويت وخاصة المناطق التي تشتمل عليها المرحلة الثالثة.