تلقى الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين دعوة رسمية من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بيتر تومسون للمشاركة في المنتدى رفيع المستوى حول ثقافة السلام وإلقاء كلمة في الجلسة الرئيسية، والتي بعنوان: «غرس بذور ثقافة السلام».

وسيعقد المنتدى في مقر الأمم المتحدة يوم السابع من سبتمبر الجاري.

وقال تومسون في الدعوة التي وجهها إلى الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين ان هذه الدعوة تأتي تقديرا للحاجة إلى دعم ثقافة السلام وتنميتها خاصة في السياق العالمي الحالي، واعتبارا لتجربة مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين وخبرتها ومعرفة مؤسسها وعمله على هذا الموضوع منذ زمن.

وأضاف تومسون أن المنتدى رفيع المستوى يهدف إلى تسليط الضوء على التوجهات التي تؤثر في تحقيق ثقافة السلام، وإلى تمكين الدول الأعضاء والشركاء من تبادل الأفكار والمقترحات لبناء ثقافة السلام منذ الطفولة.

يذكر أن البابطين كان قد تلقى دعوة في الغرض نفسه من رئيس المعهد الدولي للسلام تيري رود لارسن لحضور هذه الفعالية المشتركة في جزئها الذي ينظم في المعهد وإلقاء كلمة حول دعم السلام وتعزيز ثقافته.