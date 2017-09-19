قالت الإدارة العامة للطيران المدني، إن رئيس الإدارة الشيخ سلمان الحمود، بحث مع الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتركيا برنارد دن سبل التعاون المشترك لاسيما المتعلقة بمجالات التدريب والتطوير.

وأضافت (الطيران المدني) في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الذي عقد في الكويت أمس تطرق إلى التعاون في مجالات التدريب والتطوير بما يحقق رفع كفاءة العاملين في الإدارة وزيادة الإنتاجية للقطاعات التشغيلية.

وتأسست شركة (بوينغ) الأمريكية في 15 يوليو 1916 وتعد في الوقت الحاضر من الشركات العملاقة بالعالم في مجال صناعة الطائرات المدنية والعسكرية حيث تحظى الشركة بدعم لا محدود من قبل الحكومة الأمريكية.

وكانت الخطوط الجوية الكويتية الناقل الرسمي لدولة الكويت قد أبرمت صفقة شراء لعشر طائرات من طراز بوينغ (ايه.ار 300 - 777) مع شركة (بوينغ) الأميركية تنفيذا لخطة العمل الخمسية واستراتيجية التغيير التي أعلنت عنها (الكويتية) في سبتمبر 2016.