أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستوزع الأسبوع المقبل الدفعة الأولى من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (إن 2) للسنة المالية (2017-2018) متضمنة 303 قسائم لأصحاب الطلبات حتى التاسع من فبراير 2012.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في منطقة جنوب المطلاع إلى تسلم بطاقات القرعة التي ستجرى يوم الأربعاء 27 سبتمبر الجاري مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص مبينة انه سيتم توزيع بطاقات القرعة يومي الأحد والاثنين المقبلين وبطاقات الاحتياط يوم الثلاثاء.

وأشارت الى أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة سيتم استبعاد اسمه وإدخال الاسم الذي يليه في التخصيص.

وذكرت أن المواطنين الواردة أسماؤهم وتعذر عليهم الحضور أو ليست لديهم الرغبة في دخول القرعة على هذه القسائم المعلن عنها لن تدرج أسماؤهم في الدفعات المقبلة إلى حين مراجعة إدارة التخصيص في المؤسسة.

وتضم مدينة جنوب المطلاع السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة منها المدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وفروع الجمعيات التعاونية والمساجد.