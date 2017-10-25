شارك وفد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ممثلا بنائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث بالتكليف، د.عدنان العلي ومدير إدارة الشؤون الإدارية د.حسن الفجام في القمة الخليجية الأولى للمنح الدراسية في أبوظبي.

وفي هذا الإطار، أشار د.العلي إلى أن هذه القمة تهدف إلى إتاحة الفرصة لمؤسسات التعليم العالي المختلفة في دول مجلس التعاون والمعنية بتقديم المنح والبعثات الدراسية للتواصل وبناء العلاقات وتبادل الخبرات والاتصال المباشر مع الجامعات الرائدة في كل أنحاء العالم والاطلاع على ما تقدمه من برامج أكاديمية وفق المعايير العالمية المعتمدة وما تمنحه من فرص للطلبة من استكمال تحصيلهم العلمي، متطرقا إلى دورها المهم والكبير في تعزيز الفرص لإبرام اتفاقيات شراكة لتعليم وتدريب الطلبة، متوجها بجزيل الشكر الى راعي القمة وزير التسامح الشيخ نهيان آل نهيان ولجميع القائمين عليها.

من جهتها، قالت مديرة إدارة البعثات الدراسية بديوان الخدمة المدنية أمل الشطي التي شاركت في القمة إنها تعد فرصة جيدة ومفيدة للالتقاء مع ممثلي الجامعات للاطلاع على البرامج الجديدة والمتعلقة بالمنح الدراسية واستكمال التحصيل العلمي لموظفي الدولة في الخارج.