الدويري: حالات الوفيات بين المصابين تصل إلى حالة واحدة سنوياً





حنان عبدالمعبود

كشف مدير مستشفى الامراض السارية د. جمال الدعيج عن تمكن فريق طبي من المساعدة على انجاب 100 طفل سليم لابوين أحدهما او كليهما مصاب بالايدز، مبينا انهم يمكنهم الحياة بشكل طبيعي والزواج، كما اكد ان اعداد الكويتيين المصابين بالايدز نحو 400 مصاب من الذكور والاناث، مبينا ان الاعداد غير متزايدة، وان حالات الوفيات بين المصابين تصل الى حالة واحدة سنويا، لافتا الى ان الوفاة لا تكون متأثرة بالمرض لمن يتابع العلاج ويتعاون مع الطبيب وانما يكون المريض مصابا بامراض أخرى مثل السرطان أو غيره.

جاء هذا ضمن تصريح له على هامش الاحتفال الذي أقامته وزارة الصحة بمناسبة اليوم العالمي للايدز الذي يوافق الاول من ديسمبر من كل عام، حيث نظم قسم الصيدلية بمستشفى الأمراض السارية يوما توعويا وعلميا حضره وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع طب الاسنان د.يوسف الدويري نائبا عن وزير الصحة وألقى كلمة خلال الاحتفال اكد فيها ان اليوم العالمي للإيدز يأتي تحت شعار «الايدز قابل للعلاج»، بادر الى اجراء اختبار الايدز، داعيا الجمهور العام إلى إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية، بهدف وحث المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية ليكونوا على علم بإصابتهم بالفيروس، ومن ثم تلقي العلاج، مبينا ان هذا اليوم يهدف إلى دعم ما تبذله البلدان من جهود في سبيل توسيع نطاق الطلب على الطرق المختلفة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية بشأن اختبار فيروس نقص المناعة البشرية وتعزيز هذه الطرق.

وقال الدويري «ان تنظيم يوم علمي وتوعوي للوقاية من مرض الإيدز يهدف الى مناقشة وطرح اكبر كمية من المعلومات التوعوية والطبية عن المرض ومخاطره والتعريف بطرق انتقاله والوقاية منه وما توصل اليه الطب في علاجه، فضلا عن التوعية بكيفية التعايش معه في المجتمع، مشيرا الى ان الكويت تعتبر من أولى الدول التي وضعت قانونا يتعلق بالايدز بصدور مرسوم قانون بشأن الوقاية من الايدز بما يكفل حماية المواطنين من العدوى بهذا المرض وحفظ حقوق وواجبات المصابين به وسرية التعامل معهم، كما انها قامت بتوفير جميع الأدوية لعلاج هذا المرض في مختلف مراحله حيث يتم صرف هذه الأدوية مجانا كما اهتمت منذ العام 1985 بتجهيز بنك الدم بأحدث الوسائل والأجهزة لضمان سلامة الدم من فيروس نقص المناعة البشرية».

من جانبه، أكد مدير مستشفى الأمراض السارية د.جمال الدعيج ان العلاج يتطور تطورا مذهلا حيث تم التوصل الى علاج يمكن للمريض ان يعيش معه على قرص واحد يوميا شرط ان يتبع نظم العلاج، خاصة ان المرض صنف من مرض قاتل الى مرض مزمن يمكن التعايش معه.

وقال «نتابع المستجدات العالمية في جانب العلاجات الحديثة والبرامج العالمية الجديدة في هذا الصدد، وهدفنا ان نعيد دمج المرضى في المجتمع وابعاد الوصمة لأننا كنا نعاني منها كثيرا، حيث استطعنا عبر فريق طبي انجاب 100 طفل سليم لأبوين احدهما او كليهما مصاب بالايدز، وهذا انجاز كبير لانه يمكنهم الحياة بشكل طبيعي والزواج بل وقد اصبح هناك زيجات وكل هذا من اجل عدم عزله وادماجه في المجتمع.

وعن اعداد المصابين، قال ان العدد المسجل للمصابين من الكويتيين يقترب من 400 مصاب من الذكور والإناث، الاعداد غير متزايدة وتعتبر نازلة، مؤكدا ان حالات الوفيات بين المصابين تصل الى حالة واحدة سنويا، لافتا الى ان الوفاة لا تكون متأثرة بالمرض لمن يتابع العلاج ويتعاون مع الطبيب وانما يكون المريض مصابا بأمراض أخرى مثل السرطان او غيره.