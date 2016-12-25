هاني الظفيري ـ أحمد خميس

أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بان رجال الأمن اوقفوا وافدا مصريا، فيما جار البحث عن نحو 4 أشخاص مجهولين اثر مشاجرة عنيفة داخل مجمع تجاري لاقت رواجا شديدا على وسائل التواصل الاجتماعي، وبحسب ما جاء في المقطع الذي تم تداوله فإن الأمر مرتبط بتحرش احد الاطراف فيما بدا في المقطع ان الوافد تمكن من نزع غترة احد المتشاجرين واستخدمها كوسيلة للضرب لا الدفاع عن نفسه.

وقال مصدر أمني إن التحقيق في الواقعة جاء عقب تداول المقطع ليتم طلب تقرير من مدير الأمن الذي رفع تقريرا اكد فيه وقوع مشاجرة ولكن أطرافها لم يتقدم أي منهم لتسجيل قضية وان أحد الأطراف تم تحديد هويته وأفاد بأن الشباب ضربوه وانه دافع عن نفسه.