هاني الظفيري

نفذت دوريات المرور عدة حملات خلال الاسبوع الماضي أسفرت عن إبعاد 4 وافدين وإحالة 13 حدثا لنيابة الأحداث للقيادة بدون رخصة سوق ،كما تم تحرير نحو 35 ألف مخالفة، وفي التفاصيل: كانـت إحصـائيــة المخالفات الأسبوعية للإدارة العامة للمرور قد كشفت عن حجز 52 مركبة ودخول 12 بالنظارة وتحرير 2628 مخالفة.

ففي العاصمة تم تحرير 8914 مخالفة وحجز 47 مركبة ودخول 9 أشخاص النظارة بينهم حدث وفي حولي تم تحرير 7309 وحجز 82 مركبة وحجز 12 بالنظارة و11حدثا وضبط 7 مطلوبين، فيما تقرر إبعاد 3 وافدين، وفي الفروانية تم تحرير 5375 مخالفة وحجز 64 مركبة ودخول 3 النظارة، وفي الأحمدي تم تحرير 4377 مخالفة حجز 44 مركبة ودخول 2 النظارة، وضبط حدث بدون رخصة سوق 1 وتقرر إبعاد وافد، وفي الجهراء تم تحرير 4838 مخالفة وحجز 57 مركبة وادخل 25 مخالفا للنظارة.

وفي مبارك الكبير تم تحرير 1316مخالفة وحجز 142مركبة وإدخال 7 مخالفين للنظارة، وبذلك وصل إجمالي المخالفات 34.757، وحجز 488 مركبة وإدخال 69 شخصا النظارة، وضبط 7 مطلوبين، كذلك تم تحويل 4 وافدين للإبعاد، و13 حدثا لنيابة الأحداث.