الإفراج عن قوة الشرطة الموقوفين انضباطياً

هاني الظفيري ـ عبدالله قنيص

في إطار الجهود التي تقوم بها قطاعات وأجهزة وزارة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار في كل محافظات الكويت، واصل قطاع الأمن العام شن حملاته الأمنية لتعقب المجرمين ومكافحة الجريمة ومخالفي قانون الإقامة بتعليمات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح، حيث أسفرت عن إنجاز 987.11 مهمة أمنية خلال الفترة من 16-21/5/2017م تمثلت في إقامة 94 نقطة تفتيش وتلقي 3726 بلاغا، وضبط 39 شخصا مطلوبا جنائيا، وضبط 148 شخصا مطلوبا مدنيا، و180 شخصا متغيبا وضبط 160 شخصا من مخالفي قانون الإقامة، وضبط 472 شخصا بدون إثبات، و45 شخصا لحيازتهم مواد مخدرة و6 أشخاص آخر لحيازتهم مواد مسكرة، و4 أشخاص بتهمة السرقة، 22 شخصا عمالة سائبة، و9 بائعين متجولين، كما تم ضبط 31 مركبة مطلوبة، وتحرير 1962 مخالفة مرورية، وتحرير 74 مخالفة مواقف المعاقين، وحجز 123 مركبة في كراج الحجز بالمرور، وتقديم 1550 مساعدة إنسانية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى.

هذا، وقد تمت إحالة المخالفين إلى جهات الاختصاص.

ويؤكد قطاع الأمن العام استمرار حملاته التفتيشية والأمنية في كل المناطق والمحافظات لضبط الحالة الأمنية ومواجهة الخارجين على القانون وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين والتصدي لأي محاولة للخروج على القانون، وأن أمن الوطن فوق كل اعتبار.

من جهة اخرى، أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري قرارا بالإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا بالتوقيف الانضباطي اكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم، وذلك اعتبارا من نهاية دوام آخر يوم في شهر شعبان. وقال بيان صادر عن «الداخلية» إن القرار يأتي بناء على تعليمات وتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.