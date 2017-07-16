أحمد الدشيش

نجت فتاة بأعجوبة من الافتراس داخل جاخور بمنطقة كبد، الفتاة وبعد أن خرجت سالمة توجهت الى مخفر شرطة الصليبية لتسجيل قضية شروع في المواقعة بالحيلة.

وبحسب مصدر أمني فإن فتاة كويتية تبلغ من العمر 23 عاما قالت في افاداتها انها تلقت دعوة من شخص بصدد التقدم لها لتناول طعام العشاء داخل الجاخور الخاص به في منطقة كبد، واضافت انها ترددت كثيرا في تلبية الدعوة ولكن المدعى عليه أبلغها بأنه سيتزوج بها ولا داعي للخوف وان في الجاخور 3 عمال.

وأضافت: بعد تناولها العشاء وفيما كنت في طريقي إلى حيث تتوقف سيارتي مقابل الجاخور وإذ بالشخص يظهر نواياه السيئة ويحاول أن يدفعني إلى غرفة والتعدي علي فاستجمعت قواي وقاومته بكل قوة وقدمت المجني عليها بيانات المدعى عليه ورقم هاتفه حيث تم الاتصال عليه وبمواجهته بما قالته المدعية نفى صحة ما ذكرته، مشيرا الى ان القضية كيدية ومحاولة من الفتاة لأن يتزوجها كرها عنه.