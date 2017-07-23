محمد الجلاهمة

أحيلت الى ادارة الابعاد الاداري نحو 16 خادمة ووافدين تمهيدا لادراج اسمائهم على قوائم غير المصرح بدخولهم وذلك بعد دهم مكتب وهمي يتاجر بالمتغيبات والمخالفات عبر الفيس بوك، وايضا عقب مداهمة مكتب مرخص يروج ويشغل وافدات هاربات من كفلائهن.

وبحسب مصدر امني فإن ادارة العمالة المنزلية رصدت قيام شخص بالترويج لهاربات يعملن بالساعة وذلك عبر الفيس بوك، وعليه تم الايعاز الى مدير عام الادارة العامة لشؤون الإقامة اللواء عبدالله الهاجري الذي وجه بمتابعة القائمين على هذا المكتب وتوقيف من يقوم بتشغيلهن.

واضاف المصدر ان رجال ادارة العمالة المنزلة قاموا باستدراج الوافد الذي يروج لنشاطه على الفيس بوك وتم ضبطه وقام بالارشاد عن الوافدات اللاتي يتعامل معهن ويقوم بتشغيلهن لدى مواطنين ووافدين بالساعة، وتم ضبطهن جميعا وتبين انهن مخالفات وهاربات.

وفي شأن آخر وخلال حملة لادارة العمالة المنزلية على مكاتب العمالة المنزلية تم رصد مكتب به وافدات متغيبات وهاربات وتبين من التحقيقات ان مدير المكتب- وهو وافد- يقوم بالاتجار بهن ويشغلهن في مخالفة صريحة للقانون.

يشار إلى أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة تولي اهتماما بالغا بقضية العمالة المنزلية وتلاحق المخالفين.