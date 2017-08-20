محمد الجلاهمة

حرر رجال أمن الأحمدي لوافد مصري يدعى (ح.م.أ) من مواليد 1974 سبع مخالفات مرورية قبل أن يحال إلى مخفر ميدان حولي لكونه مطلوبا لقضية سرقة برقم 541/2016 وأيضا مدين بمبلغ 3000 دينار. وشملت المخالفات التي سجلت له قيادة مركبة برخصة سوق منتهية وقيادة مركبة بدون دفتر وافتقاد المركبة لشروط الأمن والمتانة وقيادة مركبة عليها حادث سير وعدم استخدام حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال باليد ومحاولة الفرار من رجال الأمن.

وبحسب مصدر امني فإن رجال امن الأحمدي وخلال قيامهم بعمل نقطة تفتيش في منطقة الفنطاس رصدوا مركبة يحاول قائدها الهروب من الحملة فتم توقيفه وبالاستعلام عنه تبين انه مطلوب لدين وقضية سرقة.