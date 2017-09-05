عبدالله قنيص

تعرض وافد من الجنسية المصرية الى السرقة من قبل شخص مجهول أثناء تواجده عند مستوصف النقرة، وفي لحظة وطرفة عين طارت محفظة المصري من الجيب الخلفي للبنطلون بضربة خفيفة من يد السارق المحترف الذي لطش المحفظة بسرعة فائقة وطار بها فرارا الى جهة غير معلومة.

ولم يشعر الوافد بالسرقة إلا عندما طلب منه البطاقة المدنية لتقديمها الى المستوصف، حيث فتش عليها ولم يجدها، وعلى الفور توجه الى مخفر النقرة وتقدم ببلاغ حول سرقة محفظته التي تحتوي على مبلغ 150 دينارا و50 جنيها مصريا، كما تضم أيضا البطاقة المدنية ورخصة قيادة المركبة الكويتية ورخصة قيادة سعودية وبطاقتي سحب للبنك المصري وأمر وكيل نيابة حولي بتسجيل قضية سلب بالقوة، وتمت إحالة القضية الى الجهات الأمنية المعنية لضبط الجاني اللص.