محمد الجلاهمة

طالب محقق مخفر بيان بحضور مواطن خلال ساعة وإلا أدرج اسمه على قوائم المطلوبين، وجاء تهديد المحقق عقب اتصال أجراه مع مواطن اتهم بضرب زوجته بأنه مو فاضي وعنده شغل.

وبحسب مصدر امني فإن محاميا تقدم الى مخفر بيان وبحوزته توكيل عن مواطنة، وأفاد بأن موكلته تعرضت للضرب من قبل زوجها، وقدم تقريرا طبيا يفيد بكسور ظاهرة بالأشعة، ولدى الاتصال بالمدعى عليه قال: لا أستطيع الحضور للتحقيق عندي شغل.

من جهة أخرى، تقدمت مواطنة من مواليد 1961 الى مخفر العدان واتهمت زوجها بالاعتداء عليها بالضرب في مسكن الزوجية، وسجلت قضية.