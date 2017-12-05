احمد خميس

في قضية لا تخلو من الغرابة خاصة ان جريمة سلب وقعت امام عدد من المارة لكنهم ظلوا صامتين بلا حراك ومن دون أن يتدخلوا لإيقاف اللصين فيما أبدى أحد المارة استعداده للشهادة، تقدم وافد هندي من مواليد 1988 يدعى «جانجا» الى مخفر شرطة جابر العلي ببلاغ عن تعرضه للتوقيف من قبل مركبة أميركية بدون لوحات وبها شخصان في الأربعينيات من عمرهما ويرتديان دشداشتين حيث قام الأول بضرب الهندي على وجهه وسلب منه مبلغ 171 دينارا ومحفظته الخاصة بالإضافة الى هاتفين نقالين، وكل ذلك على مرأى ومسمع المارة الذين لم يحرك احدهم ساكنا، فيما أبدى وافدا استعداده للشهادة.

من جهة أخرى أبلغ مواطن من مواليد 1968 مخفر السالمية بتعرض محل يملكه في المنطقة للسرقة، وأضاف ان السرقة وقعت عن طريق اقتحام غرفة في خلفية المحل وكسر بابها ليلا وسرقة مبلغ 200 دينار، وانتقلت احدى الدوريات الى موقع البلاغ لمعاينته واكتشف رجال الأمن آثار عنف على الباب، فيما امر وكيل النيابة بتسجيلها جناية بعنوان سرقة عن طريق اقتحام غرفة بكسر بابها وانتداب الأدلة الجنائية.

من جهة أخرى أبلغ وافد هندي مخفر السالمية ان مجهولا دخل منزله وسرق مجوهرات بقيمة 500 دينار وكاميرا وحقيبة مملوءة بالمستندات.

وفي منطقة النعيم، أبلغ مواطن مخفر المنطقة بقيام مجهول ايضا بسرقة محتويات منزله بعد ان تسوره عن طريق نافذة المنزل الخلفية وقام بكسر الدولاب وسرقة 4000 دينار ومجموعة من المصاغ الذهبية تقدر قيمتها بـ 2500 دينار، وعليه تم تسجيل قضية بالواقعة.