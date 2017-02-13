أكد نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة د.حمود فليطح عقب ختام فعاليات اليوم الأول ان رعاية سمو الأمير لهذه البطولة تجسد اهتمام سموه بالرياضات التراثية التي مارسها الآباء والأجداد منذ القدم.

وقال فليطح الذي يرأس اللجنة المنظمة للبطولة ان هذه المشاركة الكبيرة وغير المسبوقة في هذا المحفل التراثي من داخل الكويت وخارجها والتي وصلت إلى أكثر من 3000 ذلول هو النجاح الحقيقي بعيدا عن النتائج، معربا عن أمله في ان تظهر البطولة بمستوى قوي وان تحقق الهجن المشاركة نتائج جيدة ترضي محبي وعشاق هذا التراث العربي.

من جانبه، اعتبر رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام في البطولة فهد عويضة العجمي ان النتائج المميزة التي حققتها الهجن الكويتية في اول ايام البطولة بالفوز بـ 11 شوطا من اصل 25 دليل على حرص ملاك الهجن في الكويت على اقتناء أفضل السلالات من الهجن «ما مكنهم من تحقيق نتائج طيبة في البطولات الخارجية ايضا».

وأسفرت نتائج الأشواط الرئيسية الأربع لليوم الافتتاحي والتي خصصت للهجن ذات الأعمار الصغيرة (الحقايق قعدان وابكار) لمسافة اربعة كيلومترات عن تقاسم ملاك الكويت وقطر الفوز بهما حيث فازت الذلول (معجزة) للمالك عبدالله المري من الكويت بالمركز الأول بالشوط الأول.

واحرز الذلول (النداوي) لصاحبه فاضل الهاجري من الكويت المركز الاول في الشوط الثاني فيما حصد الذلول (عنفق) لصاحبه ناصر المسند من قطر على المركز الأول في الشوط الثالث في حين فاز الذلول (البدع) لمالكه محمد راشد اندليه من قطر بالمركز الأول في منافسات الشوط الرابع والأخير.