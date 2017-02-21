أحرز المنتخب الهنغاري لقب النسخة الثالثة من بطولة مهرجان يوم الكويت الوطني الدولية للمبارزة التي اقيمت تحت رعاية مدير عام الهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد المنصور، وأناب عنه نائب المدير العام لشؤون الرياضة د.حمود فليطح.

وتمكن المنتخب الهنغاري من تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي بعدما تغلب في المباراة الختامية على المنتخب الايطالي 30-28 في مباراة دراماتيكية شهدت اثارة وندية لاقت استحسان وتفاعل الحضور، فيما حل المنتخب المصري ثالثا في جدول الترتيب في الوقت الذي حل فيه نادي اليرموك ثامنا كأفضل مركز للاندية الكويتية المشاركة في البطولة التي شهدت مشاركة عدد من ابطال العالم منهم المصري علاء الدين السيد والروماني دزليشانو صاحبي فضية الفلوريه والسابر في اولمبياد لندن 2012 على التوالي والألماني هوبنر بطل العالم والعديد من اللاعبين العالميين والمصنفين من دول إيطاليا والمانيا ورومانيا وجورجيا والهند والمجر ومصر والبحرين وقطر، اضافة الى اندية الكويت والقرين والصليبخات واليرموك مستضيف البطولة.

وعقب الحفل الختامي الذي شهد فعاليات رائعة ومميزة بمناسبة الاعياد الوطنية، توج فليطح الفرق صاحبة المراكز الأولى وشاركه في التتويج نائب رئيس نادي اليرموك يونس الطاهر، وعضو مجلس الادارة أحمد الانصاري وصقر الملا.



وأثنى فليطح على التنظيم الرائع للبطولة، مشيدا بما قدمته اللجنة المنظمة من جهود وعمل مميز كان له بالغ الأثر في ظهور البطولة بالشكل اللائق.

من ناحيته، شكر امين السر العام بنادي اليرموك رئيس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان أحمد الجاركي الشيخ احمد المنصور ونائبه لشؤون الرياضة على رعاية البطولة.