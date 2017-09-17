أكد مدير مركز عبدالله السالم لإعداد القادة ومدير مشروع مراكز التدريب محمود أبل خلال الاجتماع التمهيدي الذي عقد بمركز إعداد القادة وحضره ممثلين عن الأنشطة الرياضية بالجامعة ووزارة التربية نجاح المشروع الحيوي لإعداد اللاعبين واكتشاف المـواهب وصقـل مهاراتهـم من خلال مدربين أكفاء.

ورحب أبل بالحضور ونقل للجميع تحيات مدير عام الهيئة العامة للرياضة الشيخ احمد المنصور ونائبه د.حمود فليطح وحرصهم على نجاح المشروع وخدمة الحركة الرياضية والتعاون مع وزارة التربية والجامعة في إنجاح المشروع وتحقيق أهدافه للأجيال المقبلة.

وأضاف أبل ان الاجتماع العام الذي سيخصص لفريق العمل بأكمله سيكون في الأول من أكتوبر المقبل وتقديم خطة العمل بعد توفير كل الإمكانات والاستعدادات وتمنى التوفيق للجميع.

كما تحدث الموجه العام للتربية البدنية وليد عايش، فأكد حرص الجميع على استثمار المشروع واكتشاف المواهب من اللاعبين الصغار لخدمة الحركة الرياضية، وشكر مدير المشروع والهيئة العامة للرياضة على إحياء هذا العمل.