كشفت شركة واتس آب، المملوكة من قبل فيس بوك، أن الملايين من مستخدمي التطبيق سيفقدون خدمة الرسائل المفضلة لديهم.

سيوقف تطبيق واتس آب دعمه لمستخدمي أجهزة بلاك بيري ونوكيا سيمبيان في وقت لاحق من هذا العام، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.

كما ذكرت واتس آب أنها ستستمر في تقديم الدعم لهواتف بلاك بيري أو إس، وبلاك بيري 10، ونوكيا إس 40، ونوكيا سيمبيان إس 60، حتى نهاية يونيو الجاري.

وأفادت واتس آب بأنه سيتم إيقاف التطبيق لأجهزة بلاك بيري يوم 30 يونيو.

وقال المتحدث باسم الشركة إن “هذه الهواتف الجوالة لا تقدم القدرات التي نحتاجها لتوسيع ميزات التطبيق في المستقبل”.

وأضاف قائلا: “كان اتخاذ هذا القرار صعبا بالنسبة لنا، ولكنه القرار الصحيح من أجل إعطاء الناس طرقا أفضل للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والأحباء باستخدام واتس آب”.

وتوصي الشركة عملاءها باستخدام أحدث أجهزة أندرويد أو آيفون أو ويندوز، قبل نهاية يونيو 2017، لمواصلة استخدام التطبيق.

يذكر أن واتس آب أضاف أكثر من 100 رمز تعبيري جديد مؤخرا، وخاصية الفيديو على غرار سناب شات بحسب إرم نيوز .