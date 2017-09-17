مع كشف "أبل" رسميا عن هواتفها الجديدة، وأحدثها "آيفون X"، الذي استبدل بصمة الأصبع المعتادة ببصمة الوجه، ثار جدل بشأن كيفية عمل التقنية الجديدة، وما إذا كانت ستتأثر بأي تغير قد يطرأ على شكل الوجه، بما في ذلك ارتداء النظارات الشمسية.



وتحاول الشركة الأميركية العملاقة حسم الجدل المصاحب لتقنية بصمة الوجه، بالإجابة أولا بأول على أي أسئلة مثارة حولها.

ومؤخرا أجاب نائب رئيس هندسة البرمجيات في الشركة كريغ فيديريغي على سؤال بشأن ما إذا كانت بصمة الوجه ستتغير في حال ارتداء صاحب الهاتف نظارة شمسية.

وقال فيديريغي إن تقنية بصمة الوجه ستعمل مع معظم، وليس كل، النظارات الشمسية.

وأضاف: "معظم النظارات الشمسية تسمح بمرور كم كاف من الأشعة تحت الحمراء التي تعمل بها التقنية، حيث يمكنها تمييز عين المستخدم حتى لو كانت النظارة غير شفافة".