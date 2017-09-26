تبيّن أن المسافرين على الخطوط الجوية الذين يتم ختم الرمز “SSSS” على بطاقة صعودهم الطائرة، يخضعون بعدها لتدقيق أمني أكثر ويتم تأخيرهم.

وهذا الرمز ينطبق على المسافرين في الولايات المتحدة، ويسمى “اختيار فحص الأمن الثانوي”.

وهذا يعني أن حامل البطاقة قد تم اختياره لإجراء عملية فحص أمني أكثر شمولاً قبل الصعود إلى الطائرة، التي يمكن أن تستغرق ما يصل إلى نصف الساعة.

وتتضمن عملية التدقيق فحص الحقائب، والتحقق من الهوية، من قبل إدارة أمن النقل التي تصر بدورها على أنه يتم اختيار المسافرين بشكل عشوائي ليخضعوا لهذا الفحص.

لكن بعض الأشخاص زعموا أن الاختيار وقع عليهم في معظم المرات التي سافروا فيها، بحسب موقع “mamamia”.

وقيل إن شراء تذكرة ذات اتجاه واحد، أو الدفع نقداً، يمكن أن يضع المسافرين على القائمة السرية لإدارة الأمن، ما يؤدي إلى تكرار خضوعهم للتدقيق.

وعبّر أميركيون على وسائل التواصل الاجتماعي من انزعاجهم من عملية التدقيق، التي حرمتهم من السفر بحرية وبدون تضييق.