المقادير
٭ 4 سمكات من الزبيدي
٭ كوبان من الأرز البسمتي
٭ بصلتان كبيرتا الحجم
٭ 5 فصوص من الثوم
٭ ربع باقة من الكزبرة
٭ ملعقة كبيرة من السمنة
٭ ملعقة صغيرة من الملح
٭ ملعقة صغيرة من الابزار
٭ ملعقة صغيرة من بهارات السمك
٭ ملعقة صغيرة من الهيل الناعم
٭ ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة
٭ ملعقة صغيرة من الكاري
٭ 5 حبات من الهيل
٭ عودان من القرفة
٭ ورق غار
٭ ماء زهر
الطريقة
1 ـ أولا نسلق الأرز نصف سلقة ففي وعاء كبير نضع كمية الأرز ونضيف اليه اعواد القرفة وحبات الهيل ونغمره بالماء وندعه على نار متوسطة ليغلي لمدة خمس دقائق ثم نصفيه.
2 ـ نهرس الثوم ونضع كمية الهيل والقرفة والبزار وبهارات السمك ونقلبهم جيدا.
3 ـ ندهن السمك ونقطع نصف كمية البصل الى شرائح ونخلطهم مع كمية الكزبرة ونحشي السمك.
4 ـ نقلي السمك في قدر كبير نصف استواء ثم نضع باقي كمية البصل ومن فوقهم الأرز المنقوع ونغمرهم بالماء ونضيف كمية السمنة ونغطي القدر الى ان ينضج تماما.
5 ـ بعد ان نضج المطبق نقلبه في طبق ويصبح جاهز للتقديم.