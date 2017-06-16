المقادير

٭ 4 سمكات من الزبيدي

٭ كوبان من الأرز البسمتي

٭ بصلتان كبيرتا الحجم

٭ 5 فصوص من الثوم

٭ ربع باقة من الكزبرة

٭ ملعقة كبيرة من السمنة

٭ ملعقة صغيرة من الملح

٭ ملعقة صغيرة من الابزار

٭ ملعقة صغيرة من بهارات السمك

٭ ملعقة صغيرة من الهيل الناعم

٭ ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة

٭ ملعقة صغيرة من الكاري

٭ 5 حبات من الهيل

٭ عودان من القرفة

٭ ورق غار

٭ ماء زهر

الطريقة

1 ـ أولا نسلق الأرز نصف سلقة ففي وعاء كبير نضع كمية الأرز ونضيف اليه اعواد القرفة وحبات الهيل ونغمره بالماء وندعه على نار متوسطة ليغلي لمدة خمس دقائق ثم نصفيه.

2 ـ نهرس الثوم ونضع كمية الهيل والقرفة والبزار وبهارات السمك ونقلبهم جيدا.

3 ـ ندهن السمك ونقطع نصف كمية البصل الى شرائح ونخلطهم مع كمية الكزبرة ونحشي السمك.

4 ـ نقلي السمك في قدر كبير نصف استواء ثم نضع باقي كمية البصل ومن فوقهم الأرز المنقوع ونغمرهم بالماء ونضيف كمية السمنة ونغطي القدر الى ان ينضج تماما.

5 ـ بعد ان نضج المطبق نقلبه في طبق ويصبح جاهز للتقديم.