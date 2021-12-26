يُعد التخطيط للرحلة هو أهم جزء في رحلة السفر، فما الخطوات التي عليك أن تقوم بها عند التفكير في مغامرتك الجديدة؟

تذكرة الطائرة وجواز السفر ليس كل ما تحتاجه للسفر، بل هناك قائمة تحتوي على العديد من المهام مثل تحديد مسار الرحلة، والموافقة على التأشيرة، والتطعيم. تحقيق كل هذه المهام ربما يكون مرهقا ويستغرق وقتاً طويلاً؛ ولكن، مع اتباع هذه النصائح حول كيفية التخطيط لرحلة ستكون رحلة ممتعة وستتأكد من أن كل شيء سيسير وفقاً لما تم التخطيط له لتحظى برحلة ممتعة وتصل إلى ما تم تخطيته من قبل.

تحديد ميزانية الرحلة

يجب عليك تحديد مقدار الأموال التي تريد إنفاقها على رحلتك القادمة، وذلك لأن ميزانية السفر لها تأثير كبير على كيفية التخطيط للرحلة مثل تحديد وجهة السفر، اختيار الفندق والطيران، ومدة الرحلة أيضاً.

إذا كانت الميزانية صغيرة فقم باستهداف البلدان ذات التكلفة البسيطة، مثل تايلند، أما إذا كانت الميزانية كبيرة فاختياراتك ستكون مفتوحة أكثر.

اختيار وجهة السفر

الخطوة التالية التي يجب ان تقررها هي اختيار الدولة التي ستسافر إليها، سنساعدك الآن ببعض الأسئلة السريعة التي ستقوم بطرحها على نفسك لتحديد الوجهة بدقة:

ما نوع الرحلة التي تخطط لها؟

من الجيد التفكير في رحلاتك السابقة وتحديد ما إذا كنت تستمتع بالمغامرة أم الاسترخاء أم التسوق، تحب أن تمكث في مدينة أم ريف، أو ربما تريد تجربة رحلة جديد تمامًا، كما أن هناك بعض البلدان تتمكن من تقديم أكثر من نوع واحد من الرحلات.

فإذا كنت تحب المغامرة وتبحث عن تجربة مليئة بالإثارة والتشويق فعليك اختيار البلدان التي بها الكثير من الأنشطة في الهواء الطلق حول الطبيعة الخلابة. تعد أي بلد في قارة آسيا خيارًا ممتازاً للأنشطة مثل المشي لمسافات طويلة أو تسلق الصخور أو التجديف بالكاياك أو الرحلات في الغابة أو ركوب الأمواج أو الغوص.

أما إذا بادرت صورة الرمال البيضاء الناعمة الجميلة إلى ذهنك عند ذكر كلمة سفر أمامك، وتتخيل أنك تتأرجح بينما تحتسي جوز الهند تحت أشجار النخيل المنعشة فأنت تحب الاسترخاء، إذن فاختر البلدان المشهورة بشواطئها أو جزرها الهادئة مثل جزر المالديف أو تايلند أو اليونان.

ما الوقت الأنسب لرحلتك؟

قبل تحديد موعد السفر عليك التفكير جيداً فيما هو أفضل وقت في العام لزيارة البلد الذي تود الذهاب إليه، كما عليك معرفة أوقات ازدحامه وإقبال الزائرين عليه، ومتى تكون الأسعار والتكاليف في ذلك البلد باهظة الثمن أو رخيصة.

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وضع أيضاً في اعتبارك المهرجانات والعطلات الرسمية، فقد ترغب في زيارة بلد ما لحضور مهرجان معين، تأكد أن تقوم بالحجز قبلها بوقت كاف وتأكد أن المهرجان الذي تريد حضوره لم يتم إلغاؤه أو أنه لن يحدث أي اضطراب أو شغب في هذا الوقت.

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إجراءات تأشيرة دخول البلد المراد السفر إليها

قبل التخطيط لزيارة بلد آخر، من المهم التحقق من متطلبات التأشيرة الخاصة بجنسيتك، لأنه في بعض الحالات، يلزم وجود تصريح أمني للدخول للدولة المتجه إليها.

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