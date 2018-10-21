«نبذ الكراهية والابتعاد عن الأمور التافهة جعلاني المرأة التي أنا عليها اليوم»
هذا ما نصحت به ميغان ماركل طالبات مدرسة ثانوية خلال زيارتها الراهنة لأستراليا، مؤكدة لهن مدى أهمية أخلاقيات العمل في الحياة، بينما حث زوجها الأمير هاري الشباب على العمل من اجل المساواة بين بني البشر.
«اعتقدت في مرحلة ما أن طفلتي المولودة حديثا كانت شيطانا»
مذيعة التلفزيون البريطاني كريستي دافي تكشف أن معاناتها من حالة اكتئاب ما بعد الولادة جعلتها تعيش أوهاما مخيفة.
«كنت وسوف أبقى أصوت للمرشح الذي يعمل من أجل حقوق الإنسان»
المغنية الأميركية تيلر سويفت تؤكد أنها تمقت جدا التمييز العنصري، وتريد زوال هذه النزعة المخيفة، التي لاتزال سائدة في بعض مناطق أميركا.
«أخشى من العبث بوجهي باستخدام الحشوات الفيلرز».
عارضة الأزياء الأميركية بيلا حديد (22 سنة) تعترف بأنها تخاف جدا من الإقدام على أي عملية تجميل حتى ولو احتاجت إليها في المستقبل، وذلك لأنها ليست واثقة من نتائجها التي تبقى مؤقتة على أي حال.
«نعم أريد التوقف عن العمل في مسلسل «جوردي شور» لأني أريد أن أصبح أما»
نجمة تلفزيون الواقع الإنجليزية كلو فيري تكشف أنها لم تعد تتناول حبوب منع الحمل، وذلك من أجل أن تبدأ بتكوين أسرة مع صديقها سام غولاند.
«كنت فقيرة جدا بالفعل»
الممثلة الأميركية بيلا ثورن تعترف بأنها لم تكن تملك سوى 200 دولار، حينما بلغت الثامنة عشرة من العمر، بالرغم من عملها منذ التاسعة في طفولتها في أفلام ديزني لاند.
بماذا نصحت ميغان ماركل طالبات مدرسة ثانوية؟.. وماذا قالت كريستي دافي عن اكتئاب ما بعد الولادة؟