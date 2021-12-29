القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بالشباب لأنهم مستقبل وثروة الوطن

عدم شغل أوقات فراغ الشباب يجعلهم عرضة للمخدرات وجرائم القتل وغيرها

أصبح هناك كبت لدى الشباب جراء إغلاق الأماكن الرياضية والترفيهية خلال الأزمة

الشباب يدرسون ويفاجأون بالواقع لوجود البطالة والمعاناة في الحصول على السكن



عاطف رمضان



أعرب عدد من الشباب عن أملهم في أن تهتم الحكومة الجديدة بالقضايا التي يعانون منها مثل البطالة وصعوبة الحصول على السكن المناسب، مشيرين الى أن الشباب لديهم طاقات كبيرة.



وقالوا في تصريحات لـ«الأنباء» ان الشباب يتعلمون ويحصلون على الشهادات العليا ويفاجأون بالواقع ووجود البطالة والمعاناة في الحصول على المسكن، مؤكدين ان توفير أماكن للترفيه والنوادي الرياضية من شأنه شغل أوقات الفراغ لدى الشباب خاصة أن كثيرا منهم عانى من الكبت بسبب اغلاق النوادي ومعظم الأماكن خلال جائحة كورونا، محذرين من ان الفراغ قد يجرهم نحو الانحرافات السلوكية مثل المخدرات وجرائم القتل وغيرها.



ولفتوا الى ان سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد ـ رحمه الله ـ حث على الاهتمام بالشباب لأنهم مستقبل الكويت، والقيادة السياسية أيضا تولي للأجيال الشابة أهمية كبيرة، وفيما يلي التفاصيل: في البداية أعرب الشاب سليمان الخضري عن شكره لجهود الحكومة السابقة والتي قامت بها خلال الفترة الماضية وخاصة مكافحة جائحة كورونا، مشيرا الى أن الشباب يتطلعون لأن تهتم الحكومة الجديدة بحل المشكلات التي يعانون منها في العديد من المجالات.



وأضاف الخضري: كانت هناك ملاحظات في العديد من الوزارات وذلك لا يعني أن الحكومة السابقة لم تنجز أو قامت بحل بعض المشكلات، ولكن الشباب يتطلعون إلى الأفضل من الحكومة الجديدة، لافتا الى اهمية النظر إلى القضايا الخاصة بالشباب، وخاصة أن سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد ـ رحمه الله ـ كان دائما يحث على الاهتمام بالشباب ويصفهم بأنهم مستقبل الكويت.



بدوره، أكد الشاب عمر العنزي أن طموحات الشباب من الحكومة الجديدة الاهتمام بهم وتطوير العمل في مختلف المجالات، خاصة وأننا مقبلون على 2022، مشيرا الى ضرورة أن تكون هناك أماكن ترفيهية للشباب، وعدم توافر أماكن ترفيهية ورياضية للشباب يجعلهم يتجهون نحو الوسائل والأساليب المخالفة للقانون مثل المخدرات وجرائم القتل وغيرها، فحاضنات الشباب تساهم في افراغ طاقاتهم، متمنيا من الحكومة الجديدة أن ينال الشباب 10% من اهتمامها.



من جانبه، ذكر الشاب محمد المزروعي انه من الضروري أن يكون لدى الحكومة الجديدة اهتمام بالشباب، من خلال إيجاد أماكن ترفيهية لهم فمعظم تلك الاماكن تم اغلاقها، ونتمنى من الحكومة الجديدة الاهتمام بالمجالات الرياضية وغيرها من الأمور التي تخص الشباب، مؤكدا انه أصبح لدى الشباب كبت كبير جراء ما حدث في الفترة الماضية.



من جهته، أعرب الشاب عبدالعزيز الكندري عن أمله في أن تكون الحكومة الجديدة أفضل أداء من السابقة، فالمطلوب منها الاهتمام بالقضايا التي تخص الشباب بشكل كبير مثل القضايا الاسكانية وغيرها.



في السياق ذاته، أعرب الشاب محمد الرفاعي عن امنياته في أن يكون لدى الحكومة الجديدة اهتمام اكبر بالتطور التكنولوجي وأن تهتم بالشباب من خلال العمل على أنشاء أماكن ترفيهية وغيرها من الوسائل الترويحية الخاصة بهم.



وأشار الرفاعي الى ان الشباب يعانون من البطالة وتأخر الحصول على مسكن، والشاب يحرص على التعلم والحصول على شهادة وفي النهاية يصطدم بعدم وجود وظيفة او سكن.