عبدالله الراكان



شهدت محطات غسيل السيارات منذ الساعات الاولى من الصباح الباكر ازدحاما شديدا بعد موجة الامطار الاخيرة التي هطلت على البلاد، اذ هب عدد كبير من المواطنين والمقيمين في الكويت الى المحطات لغسيل سياراتهم وتنظيفها من الرواسب العالقة نتيجة الامطار والسيول التي غمرت شوارع ومناطق الكويت أمس الأول.

ذلك الازحام على المحطات دفع أصحابها والمشرفين عليها الى التواجد والإشراف المباشر على سير العمل وتخيير الزبائن بين الانتظار لفترة اطول من المعتاد، في فترات زمنية تصل الى ساعتين أو أكثر.



«الأنباء» جالت بين عدد من محطات الغسيل للاطلاع على سير العمل والتجهيزات واستعدادهم في هذا اليوم بعد موجة الامطار التي استمرت لـ 5 ايام تقريبا، حيث التقينا عددا من أصحاب المركبات ومسؤولي محطات الغسيل الذين أوضحوا أنهم خلال الأيام الماضية لم يكن هناك غسيل للسيارات بسبب استمرار الامطار، بينما بدأ الإقبال بكثرة وصار هناك ازدحام كبير عليها، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، قال محمد العتيبي لـ«الأنباء»: ان الازدحام في محطات غسيل السيارات شيء طبيعي نظرا لهطول الامطار والذي تسبب باتساخ السيارات، مشيرا الى ان غزارة الامطار التي هطلت اوقفت الكثير من الشوارع، لكن بفضل الله ثم تدخل وزارتي الداخلية والاشغال وقوة الإطفاء والدفاع المدني والادارات الاخرى استطعنا تجاوز الامر ولله الحمد.



ومن جهته، اكد المواطن سالم مطلق ان الامطار خير ونعمة، وهناك الكثير من المواطنين تضرروا بسبب الامطار، ونسأل الله تعالى ان يعوض عليهم ما فقدوه، مشيرا الى ان كمية الامطار التي هطلت كانت غزيرة جدا ومن الطبيعي ان تصيب الاضرار البسيطة البعض، مشيرا الى ان محطات الغسيل تواجه ازدحاما شديدا بسبب الامطار الاخيرة، إذ ان فترة الانتظار في المحطة تصل لأكثر من ساعتين، واما بالنسبة للاسعار فهي ثابتة ولم تتغير.



بدوره، اكد المواطن سعود العنزي ان الغرقة التي حصلت في شوارع الكويت سببها وزارة الاشغال التي لم تستعد لموسم الامطار التي هطلت بشكل كبير رغم تحذيرات الارصاد الجوية وخبراء الطقس، متمنيا ان يتم الاستعداد بالمواسم القادمة بشكل افضل موضحا محطات الغسيل شديدة الازدحام واسعارها مرتفعة بشكل مبالغ فيه.



ومن جانبه، اكد جابر المهنا انه بعد موجة الامطار والغرقة في شوارع ومناطق الكويت بات واضحا ان هناك جهات كانت مستعدة للموسم مثل وزارة الاعلام والداخلية والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء، وجهات اخرى لم تستعد مثل وزارة الاشغال والهيئة العامة للطرق موضحا ان اغلاق الشوراع والطرق السريعة سبب تعطيل المدارس ومصالح الناس وهذه الطرق تحتاج إلى توزيع اكبر وشبكة صرف صحي جديدة او صيانتها بشكل جيد، خاصة ان موسم الامطار قليل جدا سنويا،وقال: محطات غسيل السيارات مزدحمة وانا بالانتظار وقالوا لي ان فترة الانتظار المتوقعة حوالي ساعة كاملة.

أما أبو أحمد وهو مشرف في إحدى المحطات، فأكد أنهم يبذلون جهدا كبيرا في سبيل الإسراع بغسيل سيارات المواطنين والمقيمين وعدم تأخيرهم قدر الإمكان، وأن الأسعار ثابتة ولا تتغير، مشيرا إلى عمل المحطة بكامل طاقتها وطاقم العمل، متمنيا السلامة للجميع، وأن تكون المطار دوما أمطار خير وبركة.