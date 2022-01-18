دارين العلي



وكأننا في مشهد تمثيلي لأحد الأفلام البوليسية، دخول رجال الشرطة مع رجال الضبطية القضائية المفاجئ يرافقه هروب فوري من قبل عدد كبير من العمالة بمختلف الاتجاهات وحينها ضبط من ضبط وفر من فر.



هو مشهد حقيقي سجل أمس على أرض الواقع في كراجات وورش جليب الشيوخ حين نفذ عدد من جهات الدولة حملة تفتيش واسعة مشتركة على المنطقة تتقدمها وزارة الداخلية بعدد من إداراتها كالإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، بالإضافة الى وزارة الكهرباء والماء ووزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة.



«الأنباء» رافقت فريق الحملة تحت إشراف العقيد في الإدارة العامة للمرور أشرف الأمير إلى المنطقة التي تشكل صيدا سهلا وثمينا لرجال الضبطية، حيث تكثر فيها المخالفات سواء في التعدي على الشبكات الكهربائية أو من مخالفي الإقامة أو في كونها مكانا لإخفاء السيارات المسروقة والعمل التجاري دون رخص وفتح الكراجات وغرف الكيربي دون تراخيص.



هذا غيض من فيض ما سجله رجال المرور والضبطية القضائية التابعة لمختلف الجهات، حيث بلغت حصيلة المخالفات المرورية المسجلة من قبل فريق عمل التفتيش الفني التابع لإدارة العامة للمرور 140 مخالفة وتم حجز 6 سيارات 5 منها حجز قضائي وواحدة مسروقة تم رفعها وتسليمها الى قطاع شؤون الأمن العام في مخفر الجليب.



وقال العقيد الأمير المشرف على الحملة إنها مستمرة منذ عام بالتعاون مع جهات الدولة وتهدف لضبط المخالفات في مختلف المجالات، لافتا إلى ان هذه الحملات أثبتت نجاحها، حيث تجاوزت المخالفات التي رصدتها خلال عام من عملها نحو 1800 مخالفة من وزارة التجارة بينما تجاوزت المخالفات التي رصدتها بلدية الكويت أكثر من 27 ألف مخالفة وكذلك تجاوزت مخالفات وزارة الكهرباء والماء الـ 2200 عملية قطع واستدعاء أكثر من 700 ورشة وكراج.



وقال انه تم رفع كتاب إلى الجهات المسؤولة لجعل هذه اللجنة دائمة بعد أن أثبتت كل جهة نجاحها في رصد المخلفات وعملت كل جهة بما عليها للحد من المخالفات الموجودة في المنطقة وذلك بهدف استمرار هذه اللجنة للقضاء على المخالفات.



أما وزارة الكهرباء والماء فقد تم فصل التيار عن 27 ورشة فيما تم وضع 23 ملصق استدعاء للمنشآت المخالفة، حيث أكد نائب رئيس فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أحمد الشمري ان الحملة تستهدف رصد التعديات والمخالفات على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى ان عمل فريقه لرصد التعديات التي تشكل خطرا على الشبكة الكهربائية، لافتا الى انه خلال الحملة تم تسجيل 3 محاضر ضبط مخالفة وقطع التيار عن 3 منشآت فيها عدد كبير من المحلات والكراجات، وذلك لمخالفتها لحجم المصهرات وتمديدات مخالفة ورفع القدرة دون ترخيص.



ولفت الى ان منطقة جليب الشيوخ تعاني من عدة مخالفات وتم منذ نحو السنة تشكيل اللجنة التي تعمل على رصد المخالفات وقد تبين لها أن هناك عددا كبيرا من المخالفات، حيث قطعت الوزارة التيار عن أكثر من 400 منشأة خلال عام من عمل اللجنة، ما ساهم في خفض الاستهلاك في تلك المنطقة.



ولفت إلى ان الحملات على الشويخ الصناعية والري استطاعت أن تخفض وتحد من المخالفات خلال أقل من عام، مشيرا إلى ان الجميع يأمل خيرا في أن تساهم هذه الحملات في تنظيم وتنظيف منطقة الجليب من المخالفات.



وفيما يتعلق بتفتيش عناصر البلدية، فقد أسفرت الحملة عن وضع 400 ملصق إنذار للمركبات المهملة والسكراب والتي تعوق الطريق العام وتسجيل 33 محضر مخالفة للورش المخالفة للاشتراطات البلدية، ورفع 9 سيارات مهملة تعيق الطريق وإغلاق 3 ورش غير مرخصة من قبل البلدية.



وقال مفتش محلات وإعلانات في البلدية محمد جواد ان عمل فريقه يختص بالبحث في تراخيص المحلات وفي حال وجود نشاط كراج يتم تشغيله دون ترخيص يتم تسجيل محضر ضبط وإغلاق المحل فورا.



بدوره، قال مفتش في قسم إزالة المخالفات عبدالله الحويس من مركز العمرية إنه في حال انتهاء الترخيص للمنشأة تتم مخالفتها وتغريمها لحين تحديث أوضاعها، أما المحلات من غير ترخيص فيتم إغلاقها بالكامل.



هذا، وضبطت الهيئة العامة للقوى العاملة 7 مخالفين لقانون الإقامة، حيث أكد مفتشوها أنه يتم التفتيش تطبيقا للمادة 20 من قانون الإقامة والعمل.



أما مفتشو وزارة التجارة فقاموا بعمل 38 محضر مخالفة للكراجات والورش والحرفيين المخالفين لقانون التجارة والصناعة.



حصيلة الحملة



«المرور»: 140 مخالفة مرورية وحجز 6 سيارات 5 منها حجز قضائي ومركبة مسروقة.



«الكهرباء والماء»: فصل الكهرباء عن 27 ورشة ووضع 23 ملصق استدعاء للمنشآت المخالفة.



تسجيل 3 محاضر ضبط مخالفة وقطع التيار عن 3 منشآت بها عدد كبير من المحلات والكراجات.



البلدية: وضع 400 ملصق إنذار للمركبات المهملة والسكراب المعيقة للطريق العام



تسجيل 33 محضر مخالفة للورش المخالفة للاشتراطات البلدية.



رفع 9 سيارات مهملة تعوق الطريق وإغلاق 3 ورش غير مرخصة من قبل البلدية.



القوى العاملة: ضبط 7 مخالفين لقانون الإقامة حيث يتم التفتيش تطبيقا للمادة 20 من قانون الإقامة والعمل



«التجارة والصناعة»: عمل 38 محضر مخالفة للكراجات والورش والحرفيين المخالفين لقانون التجارة والصناعة.



جهاز فاحص للسيارات المسروقة



تستخدم الفرق الفنية في وزارة الداخلية جهاز رصد مخصص للكشف عن السيارات المسروقة يتضمن معلومات وافرة حول السيارات التي يقدم فيها بلاغات بأرقام السيارات وأرقام «الشاسيه» القاعدة، حيث تم خلال الجولة رصد سيارات مسروقة، فيما أوضح العقيد أشرف الأمير انه تمت إعادة 82 سيارة مسروقة الى أصحابها عن طريق استخدام الجهاز الفاحص وذلك خلال عام.



4 ساعات من البحث عن مخالفات



استمرت الحملة نحو 4 ساعات تخللها ضبط عدد من العمالة المخالفة وهروب عدد كبير من العمالة في حين تنقل الضباط القضائيون ورجال الشرطة بين المواقع والساحات الترابية وأمام الورش والكراجات وقاموا بفحص السيارات ووضع الملصقات على المخالفة منها ورفع عدد منها الى الجهات المعنية.