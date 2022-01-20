بدأت عملية ترميم لوحة رامبرانت الشهيرة "دورية الليل" المعروفة أيضا باسم "الحارس الليلي" التي تعود إلى عام 1642 في متحف ريكز الشهير عالميا في أمستردام.

وستتم أولا إزالة اللوحة من إطارها الخشبي، حسبما أعلن المتحف في أمستردام الأربعاء. ثم سيتم فردها على إطار خاص من الألومنيوم.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية الترميم من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهي المرحلة الثانية مما أطلق عليه المتحف "عملية دورية الليل".

وبدأ هذا الفحص الأكبر لهذه التحفة الفنية في صيف عام 2019، وسيتم تنفيذه في قاعة المعرض نفسها "معرض الشرف" على مرأى ومسمع من الجمهور.

ومع ذلك ، يتم إغلاق المتحف في الوقت الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا.