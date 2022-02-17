أعلن البنك الأهلي الكويتي- مصر، عن تحقيق ارتفاع ملحوظ في صافي الأرباح عن عام 2021 بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، حيث يأتي هذا النمو دليلا على الاستراتيجية الحكيمة التي يتبناها البنك وتطلعاته الطموحة للمستقبل، ليبلغ صافي الأرباح 833 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بمبلغ 666 مليون جنيه بنهاية 2020. وقال البنك في بيان صحافي، إن صافي إيرادات الفوائد ارتفع بنسبة 14% ليصل إلى 2.13 مليار جنيه، وفي عام 2021، بلغ صافي الأرباح التشغيلية للبنك 1.7 مليار جنيه، وهو يمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بمبلغ 1.4 مليار جنيه مصري في العام السابق. وارتفع إجمالي ودائع العملاء بالبنك بنسبة 43% ليصل إلى 47.9 مليار جنيه، بالمقارنة مع 33.6 مليار جنيه في نهاية عام 2020، كما نما إجمالي محفظة القروض والتسهيلات بنسبة 26% في 2021 ليصل إلى 27.4 مليار جنيه، واستمر البنك في الحفاظ على جودة أصوله، في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة 2% بنسبة تغطية بلغت 130%.



وفي تعليقه على هذه النتائج القوية، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي- مصر علي معرفي: «تمكن البنك الأهلي الكويتي- مصر من الحفاظ على نهجه المرن، والذي أدى إلى تحقيق نمو بنسبة 25% في صافي الأرباح مقارنة بنهاية العام السابق. وهذا الأداء المتميز يشكل مؤشرا واضحا على قوة استراتيجيتنا، وهو ما أتاح لنا تحقيق هذه النتائج بالرغم من الظروف الاقتصادية السائدة. كما سجلت محفظة البنك الأهلي الكويتي- مصر نموا بوتيرة أسرع من السوق، وذلك نظرا إلى ما يتسم به البنك من سرعة في الاستجابة والتكيف مع المتغيرات المستجدة».



وأضاف معرفي، قائلا: «أود أن أشكر البنك المركزي المصري والحكومة المصرية على توجيهاتهم القيمة ومبادراتهم المستمرة لدعم القطاع المصرفي. كما أشكر أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والعملاء على ثقتهم في البنك وولائهم له، وأخيرا وليس آخرا، أتقدم بالشكر والتقدير إلى فريق الإدارة التنفيذي وجميع موظفينا على تفانيهم وجهودهم التي بذلوها طوال العام».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي- مصر خالد السلاوي: «لقد نجح فريق العمل بجدارة في تنفيذ خطة العمل الطموحة التي تم اعتمادها في نهاية 2020 والتي كان محورها الرئيسي هو كيفية مواكبة التغييرات المتسارعة وغير المسبوقة التي شهدها القطاع المصرفي المصري».



وتابع السلاوي، «لقد حرصنا هذا العام على توجيه اهتمامنا للتركيز على خدمة وتلبية احتياجات أصحاب الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك من خلال طرح برنامج التمويل الخاص بالشركات الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف دعم هذا القطاع الحيوي. ومن خلال تقديم حلول تمويل متعددة الأغراض بأسعار فائدة تنافسية وفترات سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات وتبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة، تمكنا من دعم هذه الشركات الناشئة في تلبية احتياجات أعمالها وتحقيق أهدافها التشغيلية». وأضاف السلاوي «ومن هنا أتوجه بالشكر والتقدير لجميع الزملاء على ما أظهروه من أداء مهني متميز وتفان في العمل وهما السبب الرئيسي في تحقيق هذا النجاح. وسوف نستمر خلال عام 2022 في العمل على استراتيجية توسيع أعمالنا والتركيز على جذب شرائح جديدة من العملاء من خلال تقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجاتهم الفردية. كما سيتابع البنك استثماره في تحديث البنية التكنولوجية لتقديم أفضل الخدمات للعملاء وتوسيع نطاق الخدمات البنكية القائمة على التكنولوجيا الرقمية للارتقاء بخدمة العملاء».



طرح البنك الأهلي الكويتي- مصر مجموعة من الخدمات الجديدة، مثل خدمات ماكينات الصراف الآلي من دون بطاقة، وبرامج التمويل للمتخصصين من الأطباء وأساتذة الجامعات والمصرفيين وملاك الوحدات بالمنتجعات السكنية، وحساب الشباب من سن 16 سنة، وحساب توفير مع وثيقة تأمين مجانية، وهو ما يتيح للبنك جذب شرائح جديدة من العملاء وإثراء التجربة المصرفية لعملائه الحاليين.



ومن أبرز الإنجازات التي حققها البنك خلال عام 2021، طرح ملصق الدفع «ABK Pay Sticker» بالتعاون مع ماستركارد. وتأتي هذه الإضافة الأحدث من نوعها إلى خدمات الدفع الرقمية من دون تلامس المقدمة من البنك، تلبية واستجابة للطلب المتزايد في السوق وتوجهات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد مصرفي قائم على منظومة رقمية، والتزام البنك بدوره في دعم هذا التوجه من خلال تطوير وسائل المدفوعات الرقمية وطرح حلول مبتكرة تسهل تجربة الدفع للتجار وعملاء البنك.