حصل لاعب التنس بنادي القادسية أحمد تقي دشتي ولاعب منتخبنا الوطني سابقا على التصنيف الدولي لرواد التنس من بطولة ITF الدولية لأبطال اللعبة والتي اختتمت فعالياتها أمس في البحرين بعد إحرازه المركز الأول في فئة الزوجي فوق 45 سنة رفقة اللاعب السعودي جمال العشبان بالفوز على السعودي اشتكار النمر وزميله اللبناني حسين بدر الدين بنتيجة 6-4 و5-7 و(10-4).



كما حصل دشتي على المركز الثاني في منافسات فئة الفردي فوق 45 سنة بعد عدة مباريات قوية، اذ خسر النهائي أمام اللبناني حسين بدر الدين بمجموعتين دون مقابل بواقع 7-6 و6-1. وكان دشتي هو الممثل الوحيد للكويت في البطولة، وبذلك ضمن تصنيفا عالميا يؤهله للدخول بالجدول الرئيسي للمصنفين في البطولات القادمة.



واختتمت امس، منافسات بطولة البحرين الدولية للرواد للتنس التي استضافها الاتحاد البحريني للتنس خلال الفترة من 28 فبراير إلى 6 الجاري، حيث أقيمت المباريات النهائية لمسابقات الفردي والزوجي للفئات الثلاث وهي فوق 35 سنة، فوق 45 سنة وفوق 55 سنة، حيث قام أمين سر الاتحاد البحريني للتنس مدير البطولة فؤاد الرويعي، وعضو مجلس الإدارة عدنان كمال والحكم العام للبطولة أحمد الحواج بتتويج الفائزين في المسابقات.