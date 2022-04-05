مواطنون لـ «الأنباء»: في الكويت والخليج الدشداشة لباسنا الرسمي في الدوام والمناسبات ونفضل تفصيل العقل واختيار النقشة ونوع الخيط

محمد الدشيش

العقال «عقال الرأس» يعتبر رمزاً للوقار لما له من قيمة وأصالة عند الرجال في منطقة الخليج عامة وفي الكويت على وجه الخصوص، وقد تميزت الكويت بصناعته منذ عقود، والعقال موروث عربي قديم لبسه العرب حزناً على سقوط الأندلس، وكان عبارة عن عصابة للرأس «ربطة»، ومع مرور الزمن وتغيراته تبدل العقال الى عدة أشكال، منها عقال «المقصب» والعقال «الأبيض» إلى أن وصلنا الى العقال الحالي في شكله ولونه الأسود، ويعد العقال من أهم كماليات الرجل لـ «الكشخة»، وقد تميزت بعض المصانع بصناعته وعلى عدة درجات متفاوتة هي التي تحدد أسعاره، إذ يمكن أن يصل سعر تفصال العقال الى 150 دينارا، وللاطلاع على هذه الحرفة وآراء عدد من المواطنين بـ «العقال»، قامت «الأنباء» بجولة على عدد من محلات صناعة العقل لمعرفة أدق التفاصيل المرتبطة بها، وفيما يلي التفاصيل:



البداية كانت مع صاحب أحد المصانع في منطقة أسواق القرين طارق العايدي الذي قال لـ «الأنباء»: أتحدث معك عن خبرة 25 سنة في هذا المجال لي شخصيا، ناهيك عن خبرة الآباء والأجداد في نفس المجال، ففي الماضي كان العقال يستورد للكويت من الخارج ومن عدة دول عربية، واليوم الكويت تملك اكثر من 25 مصنعا، وعلى أعلى المستويات.



وفي الوقت الحالي أصبحت صناعة العقال سهلة جدا وتعتمد على المكائن، أما سابقا فكانت جميع الصناعات يدوية واليوم العقال لا يستغرق وقت صناعته اكثر من ساعة ونصف الساعة فقط، ونعتمد في صناعة العقل على أنواع محددة من خيوط البريسم وخيوط الحرير والقطن وصوف الماعز وصوف الغنم، حيث نستخدم أجود أنواع الصوف وجميع بضاعتنا سورية.



دقة وجمال



وأضاف العايدي: أشهر العقل في الكويت هو عقال «المرعز» وفي السعودية العقال «الملكي السعودي» ومن بعدها العقال القطري المميز، وللمرعز عدة أشكال وعدة نقشات وعدة أحجام، وهذه الصناعة من العقل يظن البعض ان وقت ساعة ونصف سهلة، ولكن التركيز على دقة العمل في الصناعة وجمال الحياكة تجعلك تشعر انك اشتغلت مدة 8 ساعات متواصلة، فهي تحتاج الى تركيز عال جدا ليخرج العقال بالشكل المرغوب لصاحبه، ويجب أن يكون خاليا من أي عيوب أو ملاحظات لأن العقال ظاهر للعيان بشكل كبير.



أشكال ونقشات وخيوط



وعن المدة المخصصة لاستلام العقل للزبون، قال العايدي: نحتاج عادة من 4 أيام إلى أسبوع، وذلك بسبب الزحمة وكثرة الطلبات، وتبدأ مراحل صناعة العقال للزبون من أخذ مقاسات الرأس وتحديد الشكل واختيار النقشة المرغوبة واختيار نوعية الخيوط حسب الطلب.



وبالنسبة لأسعار وأجور تفصال العقال، أوضح أنها متفاوتة وتبدأ من 10 دنانير الى 30 دينارا. وعند سؤالنا للعايدي حول صحة أن أسعار صناعة بعض العقل تجاوزت الـ 150 دينارا، قال: أعرف بعض المصانع التي تصل أسعارها الى 150 دينارا، ولكن اكثر من هذا السعر لم أشاهده. وعن سبب ارتفاع الأسعار، قال عندي اكثر من 30 نوعية من العقل وهي مختلفة الأشكال والنقشات والخيوط، وكل شيء له سعره ولدي زبائن من عشرات السنين ولم ارفع عليهم الأسعار نهائيا، ولكن بالنسبة للعقال الذي يصل سعره إلى 150 دينارا فإنهم يقولون ان الخيوط المستخدمة يوجد فيها عطر يبقى على مدى سنوات في العقال.



الكويتي والسعودي والقطري



وعن اكثر أنواع العقل طلبا عندهم قال العايدي: الكويتي يطلب العقال الكويتي وعلى حسب نقشاته، والزبون القطري يطلب العقال القطري، والزبون السعودي يأخذ العقال الكويتي والملكي. وعن أكبر الدول المصنعة للعقل في الخليج قال: تأتي المملكة العربية السعودية بالمرتبة الأولى، ومن بعدها الكويت، ولكن تبقى الجمهورية العربية السورية هي المصدر الأول والأكبر للعقل في الخليج.



وعن أعمار الأشخاص الذين يلبسون العقال ومراحلهم السنية، ذكر العايدي أن لبس العقال في السابق كان يقتصر على الأشخاص من عمر 18 عاما وما فوق، أما في الوقت الحالي فلبس العقال وتفصاله لا يقتصر على فئة عمرية محددة، فنحن حاليا نستقبل طلبات للتفصال تبدأ من عمر 6 سنوات فما فوق، والجميع يفضل التفصال لكي يثبت على الرأس.



الزي الوطني



وعند سؤاله عن اكثر الزبائن ومناطقهم في الكويت، وهل تقتصر على محافظات محددة أم أن هناك إقبالا من محافظات أكثر من أخرى، أجاب: تأتينا طلبات من جميع مناطق الكويت ولا توجد منطقة اكثر من الاخرى، وبعض الزبائن يقومون بتفصال اكثر من عقال ونقشه بنفس الوقت، فالعقال ملازم للزي الوطني ومن أساساته التي لا يمكن الاستغناء عنها ويتم لبسه مع الدشداشة بشكل دائم، خصوصا في المناسبات وفي الدوامات والزيارات.



وبسؤاله عن مشاهدتنا لبعض الأشخاص الذين يلبسون العقل الملونة مثل العقال الأحمر والأخضر وغيرهما، قال العايدي: جميع هذه الألوان موجودة عندي بالمحل للزينة فقط، ولكن هناك البعض يلبسها للفت الانتباه فقط ولا تعني أي شيء.



وعن خبرته في مجال تفصال العقل وكيفية تعلمه لها، أشار إلى أنه اكتسب هذه المهنة وورثها عن آبائه وأجداده، مبينا أنه لا يفكر في نقلها الى أبنائه ولن يعلمهم إياها لأنها مهنة متعبة جدا ومردودها المادي قليل.



كما التقت «الأنباء» احد زوار المحل الدائمين وله خبرة طويلة في شراء وتفصال العقل حسين ملحان القحطاني الذي قال: جئت من مدينة صباح الأحمد الى هذا المحل لتفصال العقال سبب كثرة المناسبات الاجتماعية والأعياد، وأنا افضل تفصال العقال اكثر من شراء العقال الجاهز لأن التفصال تختار من خلاله النقشة ونوع الخيط الذي تريده والقياس يكون مضبوطا على الرأس بشكل صحيح، مضيفا أنه خلال الفترة الاخيرة لاحظنا ان الكثير من المصانع الجديدة لتفصال العقل بدأت بالافتتاح والانتشار والسبب كثرة الطلب عليها ومن جميع الأعمار.



اختيار النقشة والنوع



أما بندر الظفيري فقال لـ «الأنباء»: لم أكن اعرف ان العقال يمكن أن يتم تفصيله واختيار نوعية الخيط والنقشة إلا قبل 5 سنوات تقريبا، وفي السابق كنت كل شهرين اشتري عقالا جاهزا، ومن بعد معرفتي بالتفصال لم اشتر أي عقال جاهز، واتجهت الى التفصال لأنه أنسب وأفضل ويمكننا اختيار النقشة والنوع.



وزاد الظفيري: في الخليج اكثر استخدامنا للبس الرسمي بالدوامات أو المناسبات الرسمية والأعياد والأفراح، والعقال من أساسيات اللبس الرسمي مع الدشداشة، واليوم أنا في هذا المحل لتفصيل 6 عقل 3 لي و3 لأبنائي، وقد اخترت نقشة «الملكي السعودي»، و«المرعـــز الكويتي»، و«الكارتير الجديدة»، أما أبنائي فكان اختيارهم للمرعز الكويتي حسب رغبتهم، مشيرا إلى أن سعر التفصال يفرق عن سعر الجاهز ويصل لأكثر من الضعف، ولكن الجودة تجدها في تفصال العقال من حيث اختيار النقشة والخيوط والقياس والنتيجة تكون رائعة لأن كل شيء من اختيارك.









