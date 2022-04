تقديراً للإنجازات والمساهمات التي حققتها، حصلت solutions by stc مؤخرا على لقب أفضل مزود حلول تقنية M2M في الكويت لعام 2021 من مجلة International Finance خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في دبي الإمارات العربية المتحدة، وجاءت الجائزة تقديرا لما تقدمه من تحسين وتطوير مستمر لحلول اتصال الأجهزة ولحلول الاتصال الأكثر تقدما التي طرحتها في السوق مستندة على شبكتها للجيل الخامس بريادة stc.



وتمثل تكنولوجيا (M2M) والتي تعتبر جزءا من منظومة إنترنت الأشياء (IOT) والجيل القادم من تقنيات الاتصال حيث توفر اتصالا آمنا وموثوقا للأجهزة الذكية وتسمح كذلك للأجهزة بتبادل المعلومات فيما بينها بشكل آلي وبدون أي تدخل بشري حيث يتم تحليل هذه البيانات للوصول الى قرار معين.



في المقابل، ساهم في إعادة تعريف العمليات التجارية التقليدية والتي عفا عليها الزمن. وتعمل هذه الحلول على تسهيل قنوات الاتصال بين الأجهزة باستخدام أجهزة الاستشعار، ما يتيح إمكانية للأنظمة لمراقبة نفسها والاستجابة تلقائيا للتغيرات داخل البيئة. وتدعم تكنولوجيا (M2M) التطبيقات التقليدية بدءا من نقاط البيع، وأجهزة الصراف الآلي، ونظم المراقبة، وخدمة الاتصال في السيارة، ومنتجات إدارة وسائل النقل والمواصلات وغيرها من الحلول.



من جهته، قال مشاري الحمد، مدير عام ـ المبيعات وإدارة الحسابات لـ solutions by stc: نعمل وفق نهج استراتيجي لاكتشاف التقنيات الجديدة والحلول المتقدمة التي من شأنها أن تساعد الشركات في تحويل وتطوير نماذج أعمالها الحالية. ومن خلال الشراكات التي عقدناها مع قادة السوق العالميين، ومشاركاتنا المتعددة في الأحداث والفعاليات الدولية، تمكنا من استكشاف طرق مبتكرة تمكننا من خلق قيمة إضافية لعملائنا.



وختم: فخورون بالتقدم الذي أحرزناه منذ إطلاق العلامة التجارية solutions by stc في عام 2020. ومع قاعدة عملائنا المتنوعة المتزايدة، ونطاق عروضها المتنامي، وتواجدها الإقليمي، سنواصل تقديم حلول وخدمات أعمال من الدرجة الأولى بإمكانات غير محدودة في هذا العالم الرقمي سريع التطور. وسنسعى جاهدين للحفاظ على مكانتنا كالوجهة الأولى والشاملة لحلول الأعمال المتكاملة من خلال توفير حلول فعالة للأعمال التجارية في العالم الحقيقي، والتي كانت قوة رئيسية لنموذج أعمالنا.