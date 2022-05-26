التزاماً منها بتقديم الأفضل لعملائها لإثراء تجربتهم الرقمية، أعلنت شركة Ooredoo، عن إطلاق التحديث الجديد لتطبيق My Ooredoo، والذي اصبح متوافرا الآن للتحميل على App StoreوGoogle Play وHuawei AppGallery.



ويمنح التطبيق العملاء إمكانية التحكم بخدمات حصرية أكثر، وذلك تماشيا مع سياسة الشركة لتوفير الأفضل للعملاء.

ويقدم التطبيق الرسمي بنسخته المطورة الكثير من المزايا الجديدة لتجربة مستخدم فريدة وأكثر سهولة.



بإمكان العملاء التحكم بباقاتهم بكل سهولة وإعادة التعبئة ودفع أو عرض الفواتير وتسجيل جميع المعاملات بالتفصيل والاطلاع على آخر العروض مع نجوم ومفاجأة Ooredoo بالإضافة الى الحصول على دعم كامل «أونلاين» وغيرها الكثير.



هذا التطبيق يعد استكمالا لإستراتيجية الشركة الهادفة للتحول الرقمي، تماشيا مع نمط استخدام العملاء وتبنيهم للتكنولوجيا الحديثة، حيث يستطيع العملاء من خلال التطبيق القيام بالعديد من العمليات الأساسية حسب احتياجاتهم أينما كانوا، دون وسطاء، حيث يتم تسجيل دخول العملاء على لوحة التحكم الخاصة بحسابهم تلقائيا دون الحاجة لإدخال أي بيانات عن طريق شبكة Ooredoo.



ويحتوي تطبيق My Ooredoo الذي تم تحديثه على مجموعة من الميزات الجديدة التي توفر تجربة فريدة ومثيرة لعملاء الدفع المسبق والدفع الآجل.

تتضمن هذه الميزات عملية دفع سريعة للعملاء من خلال منصة KFAST والقدرة على حفظ تفاصيل بطاقة الائتمان بطريقة آمنة.

يمكن للعملاء أيضا إجراء عمليات شراء داخل التطبيق لجميع الباقات المفضلة لديهم باستخدام بطاقات الخصم والائتمان الخاصة بهم والتي تسهم في خلق تجربة سلسة لهم. ويمكن للعملاء الانتقال إلى شريحة eSIM في ثلاث خطوات بسيطة من خلال هويتي من أجل أمنهم.



وتعمل Ooredoo الكويت باستمرار على تعزيز وتحسين تطبيق My Ooredoo، والذي يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي للشركة ويثري حياة العملاء.

تسعى Ooredoo الكويت باستمرار إلى تزويد العملاء بتجربة رقمية سلسة يمكن للعملاء من خلالها الآن التسوق للحصول على عروض حصرية داخل تطبيق My Ooredoo.

تم أيضا إنشاء عروض خاصة وفريدة ومميزة. ويتيح تطبيق My Ooredoo الذي تم تجديده حديثا للعملاء إنشاء ألقابهم الخاصة على أرقام هواتفهم المحمولة لتحديد أرقام عائلاتهم وأصدقائهم تحت هويتهم المدنية.

لن يحتاج العملاء أيضا إلى الاتصال بمركز اتصال Ooredoo وانتظار الاتصال بخدمة العملاء، حيث يوفر تطبيق MyOoredoo للعملاء القدرة على التحدث مع فريق دعم الشركة عبر الإنترنت.