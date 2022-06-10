إعداد: هادي العنزي

لصيد الأسماك في الكويت شأن كبير وأهمية واضحة، فقد اعتمد أهل الكويت قديما وقبل اكتشاف البترول على الصيد كمصدر للرزق والغذاء، وتحظى هذه الهواية بشعبية كبيرة لدى الشارع الكويتي والخليجي ويسمي الصيد محليا بـ «الحداق».

وفي يومنا هذا يعتبر صيد الأسماك من أهم الهوايات والرياضات في الكويت، ولا يكاد تجد الشواطئ تخلو من الحداقة.

الحداق عيسى الهولي تجرع كأس الخبرة وحب الصيد من والده وحدثنا عن بداياته مع الخيط وزفرة السمكة وأساسيات الصيد الناجح، وأفضل أماكن تواجد سمكة الچنعدة، وما طرق صيد السبيطي، وأين تتواجد الشيمة وأوقات حضورها، ومتى يبدأ موسم النقرور، كما أطلعنا الهولي على السمكة الحاضرة الآن، وموسم الشعم والنويبي، ولماذا يتفاخر الحداقة بصيد الشماهي، وطريقة الصيد الجديدة التي طغت على الساحة البحرية ولقبت بـ «الصيادة» ومعلومات بحرية متنوعة تجدونها في هذا الحوار، فإلى التفاصيل:



عشقت وتولعت بالصيد منذ الصغر عندما كنت أرافق الوالد خلال رحلات صيده على السيف وكنت أستخدم الساليه لصيد الأسماك الصغير مثل الزوري والزمرور والسلس، وبعدها علمني الوالد الطريقة الصحيحة للموادع والترديع وشكة الييمة ومعرفة مواسم الأسماك ومتى تتواجد الأسماك في مكان وتنتقل إلى آخر وما هي أنواع الييم وأحجام الخيوط وأشياء أخرى كثيرة، وبعد أن كبرت وكبرت الهواية معي واكتساب الخبرة الكافية والوافية بدأت بالاعتماد على نفسي وغزوة بخيطي أغلب المحادق سواء شمالية أو جنوبية.



الچنعدة عابرة وأماكنها كثيرة



ويضيف: سمكة الچنعدة ما لها مكان معين لأنها سمكة عابرة وغير مستوطنة وأماكن تنقلها كثيرة، ولكن يفرق الوقت، يعني بدايات الشتوية تجدها بالفنطاس ومن بعدها عريفجان وكبر وجليعة وأم المرادم وقاروة وأم ديرة يعني من شهر سبتمبر نبدأ نطلع لها ولغاية شهر يونيو وطبعا افضل طريقة لصيدها تكون بطريقة التشخيط بالبورد وتختلف القياسات على حسب عمق مكانك تحدد حجم البورد والقفشة وفي أماكن عميقة نستخدم فيها بورد حجم 12.



السبيطي ما يقاوم السلس



ويتابع: حبيب الملايين السبيطي طريقة صيده تختلف اذا كان حداق أو تشخيط أو جق، طبعا بالحداق يفضل انه ييمتك تكون من نفس مرعاة سمجة حية مثل الزوري والسلس واليوافة وأيضا مصران الدجاج ممتازة حقه، ومن ناحيتي أنا أكثر شيء أصيده بالسلس اشكها كاملة ما يقاومها ابدا لأنها غرامه والطريقة الثانية التي استمتع فيها بصيدته هي التشخيط، وخصوصا اذا عرفت الميرور الذي يحبه وأيضا طريقة الجق مرغوبة، ولكن صيده قليل عليها لأن أماكن السبيطي دائما ليس فيها عمق وتكون صخرية فالجق يشير معاك.



الشيمة مكانها الدردور



ويقول: الشيم مأكول الحشيم ووقتها تقريبا طول السنة موجودة وأفضل مكان لها الدردور وعوهة وعند جسر جابر والحيشان وتنصاد بكثرة بطريقة الجق وتضرب على اليميامة الحية، أما الهامور وقته يكون خلال شهري أبريل ومايو وأيضا يضرب على الجق ولكنه يفضل السمجة الحية مثل الجم والمچوه والشعم.



النقرور وقته مع السرايات



ويضيف: في الوقت الحالي السمكة حاضرة في الشمال وتجد الشعم والنويبي والينم وبشهر مارس راح يبين السبيطي والبالول، أما بالنسبة للنقرور وقته مع السرايات خلال شهر ابريل ومايو القادمين وييمته المفضلة الربيانة الكبيرة «الفرش» وأيضا يضرب على الجق وأماكنه منطقة الدفان، وأما سمكة الشعم فعشاقها كثر واذا بدأ موسم صيدها عليك بالربيانة، ويفضل انك تملحها بملح خشن لكي تكون «عردة» وما تروح بسرعة، وفي فصل الصيف احرص على الشريب ما يقاومه، أما النويبي نصيده اكثر شيء في فصل الشتاء بطريقة الجق.



أفضل أماكن تواجد الشماهي



ويقول: الشماهي وما أدراك ما الشماهي، سمكة يتفاخر بها الحداقة بسبب قوة ضربتها على الخيط وللاكشن عند اصطيادها وافضل أماكن تواجدها الطبعانات والصبية والركسة والدردور وطريقة صيدها بالحداق على ربيانة كبيرة وأيضا تنصاد بطريقة الجق وافضل أوقات حضورها خلال شهري مايو ويونيو.



الجق والتشخيط



ويتابع: الطريقة الفعالة هي التشخيط والجق ولكن راح أتكلم عن الجق وانصح كل واحد انه يدخل هذا المجال ويتعمق فيه لأنها طريقة فعالة ومغرية للسمكة لأنك قاعد تحرك سمكة صغيرة صناعية وتوهم السمك انها حقيقية.



وهناك انواع من الأسماك لم نتوقع انها تتجرأ على الجق مثل الشعم والمجوه واليميام بسب صغر حجمها مقارنة بالجق، فهذا دليل على أن الجق فعال ومرغوب للسمك، والجقات أنواع وأشكال مع كثرة التجارب بالطلعات ستعرف ان هناك جقات مميزة وصيادة من ألوان أو شكل الجق ولا نحكم على هذه الأمور إلا إذا طلعنا كثيرا ورأينا هذا الشيء وبكل طلعة يثبت انه لون مميز وجق صعب وبعض الطلعات أضع جق بلون معين وأصيد وبنفس الوقت أصدقائي حاطين ألوان أخرى ولا يضرب عليهم شي، بالمختصر المفيد كثرة الطلعات وتجربة اكثر من جق بألوان وأشكال مختلفة يعطيك فرص اكبر للفوز بصيد طيب.



ختامية



واختتم الهولي قائلا: اكثر ما يضايقني في البحر ما يقوم بعض الحداقة من رمي العلب والأكياس الفارغة وأيضا التلوث الحاصل



الذي دمر البيئة البحرية وأصحاب المشابك والقراقير، وأنصح إخواني الحداقة بالصيانة الدورية للطراد والتأكد من وجود الاسعافات الأولية واللايف جاكيت وبطارية احتياط، وربي يحفظ الجميع ويرزقهم بالصيد الطيب.





