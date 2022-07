أعلنت شركة solutions by stc، ذراع شركة الاتصالات الكويتية stc المتخصصة في توفير خدمات الشركات، عن شراكتها الاستراتيجية مع Proofpoint، لتقديم منصة مبتكرة تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات. ومن خلال هذه الشراكة ستعزز solutions by stc عروضها الموجهة لعملائها في قطاع الشركات، عبر توفير خدمات الحماية لأكبر أصول المؤسسات أهمية من المخاطر وهم موظفوها.



وفي بيان لها، قالت solutions by stc ان الشراكة التي تم تشكيلها حديثا ستضيف الى منتجات وخدمات الأمن السيبراني (Shield) التي توفرها الشركة حاليا وسيضيف خيار أمان للمنصات السحابية إلى المجموعة المتنوعة من الحلول الحالية، وذلك من خلال الاستفادة من خبرة ومعرفة شريكها الاستراتيجي في مجال حماية البيانات، بما يضمن الحماية المثلى لعملائها.



ومن هذا المنطلق فإن منصة Proofpoint Essentials الجديدة التي نتجت عن هذه الشراكة، ستوفر للعملاء حلولا حمائية للبيانات مثل حماية البريد الإلكتروني، والكشف المتقدم عن التهديدات، وخدمات أرشفة البريد الإلكتروني، وحماية البيانات، وضمان استمرارية البريد الإلكتروني. كما ستتيح المنصة أيضا ميزات مبتكرة أخرى يتم تقديمها إلى السوق الكويتي عبر Proofpoint بالتعاون مع solutions by stc.



وتعليقا على إطلاق المنصة، أعرب إميل أبوصالح، الرئيس الإقليمي لـ Proofpoint في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا بأنه يسعدنا ان نوفر للمؤسسات في الكويت خدمات الحماية وأمن البيانات الرائدة من خلال شريكنا solutions by stc. ويأتي هذا في الوقت الذي تزيد فيه تعقيدات الأمن مع ارتفاع التهديدات وظهور مجموعات إقليمية تستهدف الشركات المحلية، الأمر الذي جعل حاجة المنظمات لإدارة المخاطر الإلكترونية ودعم وضعها الأمني أكثر أهمية من أي وقت مضى.