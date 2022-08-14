تدريب 250 مهندساً من حديثي التخرج كدفعة أولى لـ«الأوقاف» والجمعية تتحمّل ميزانية تدريبهم

قدمنا مبادرة لإنشاء أكاديمية لتأهيل وتدريب المهندسين حديثي التخرج وتوظيفهم في «الأوقاف»

وقف استقدام حديثي التخرج للعمل في السوق الكويتي واستقدام من لا تقل خبراتهم عن 5 سنوات

إجمالي عدد المهندسين المسجلين في ديوان الخدمة المدنية 3 آلاف مهندس ومهندسة تقريباً

مركز المهن سينظم سوق العمل ويقضي على العمالة السائبة ويسهم في تعديل التركيبة السكانية

عاطف رمضان



كشف رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل في حوار مع «الأنباء» عن وظائف جديدة للمهندسين حديثي التخرج في هيئة البيئة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وجهات حكومية أخرى سيعلن عنها قريبا، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المهندسين الذين تم تسجيلهم في ديوان الخدمة المدنية بلغ 3 آلاف مهندس ومهندسة تقريبا.

وأوضح م.العتل أن الجمعية تنتظر انطلاق العمل في مركز المهن من قبل القوى العاملة، حيث إن هذا المركز سينظم سوق العمل ويقضي على العمالة السائبة ويسهم في تعديل التركيبة السكانية، مشيرا إلى أن الجمعية تنتظر موافقة الحكومة في مشروعها عن اختبار الوافدين واعتمادهم قبل دخولهم الكويت وألا تقل خبراتهم عن 5 سنوات.

ولفت م.العتل إلى أن الجمعية بصدد عقد اتفاقيات مع جهات خارجية لعقد اختبارات للمهندسين وأصحاب المهن المساندة قبل دخولهم الكويت لضمان جودة العمالة في سوق العمل، كما بين أن الجمعية تتعاون مع القطاع النفطي فيما يتعلق باعتماد والتدقيق على شهادات مهندسيهم، كذلك تم الاتفاق مع الخطوط الكويتية لفتح المجال لتوظيف المهندسين الكويتيين وسيكون هناك إعلان للتوظيف وستقوم الجمعية بتدريبهم وتأهيلهم ومساعدتهم.

وأشار م.العتل إلى أن للجمعية دورا مهما بتقديم مقترحات للحكومة منها ألا يقل التكويت في العقود الحكومية عن 30%، مشيرا إلى أن للمهندسين تطلعات وآمالا كبيرة بالحكومة الجديدة، وفيما يلي التفاصيل:





حدثنا عن تطلعاتكم لتعاون جمعية المهندسين مع الحكومة الجديدة؟



٭ نبارك لسمو الشيخ أحمد النواف نيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لتعيينه رئيسا للوزراء، ونتمنى استمرار التعاون مع الجمعية للاستمرار بمكافحة الفساد وتطبيق القانون لدفع عجلة التنمية وإطلاق المشاريع القادمة لتعود الكويت كما كانت سابقا درة الخليج، والمهندسون لديهم تطلعات وآمال كبيرة من الحكومة الجديدة نتمنى أن تتحقق.



فرص عمل



ماذا عن دور الجمعية في فتح فرص العمل للمهندسين حديثي التخرج؟



٭ كان هناك تراجع في أعداد المهندسين الذين ينتظرون تعيينهم، لكن خلال الفترة الأخيرة التي شهدت حل مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة ارتفعت الأعداد إلى 3 آلاف مهندس ومهندسة تقريبا مسجلين في ديوان الخدمة المدنية، ونتمنى خلال الفترة المقبلة دفع هذه العجلة، وحسب آخر الإحصائيات المتوافرة فإن هؤلاء المهندسين يتوزعون على التخصصات التالية: ميكانيكية 922 مهندسا، وصناعية 764 مهندسا، وكهربائية 462 مهندسا، وكيميائية 240 مهندسا، وبترول 207 مهندسين، ومدنية 115 مهندسا، وكمبيوتر 270 مهندسا، واتصالات وإلكترونيات 42 مهندسا، وبيئية 13 مهندسا.

وكذلك قامت الجمعية بالتدقيق على الشهادات المهنية مما أدى إلى تنظيف سوق العمل من الشوائب التي كانت فيه وتم طرح كثير من الإعلانات لتوظيف كثير من المهندسين الكويتيين في العديد من الجهات منها القطاع النفطي وكان للجمعية جهود كبيرة في ذلك، وسيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن وظائف جديدة في الهيئة العامة للبيئة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وجهات حكومية أخرى، وأعتقد أن قيام الجمعية بالتدقيق على شهادات الوافدين مكنها من فتح مجال وظيفي للشباب.



وماذا عن القطاع الخاص؟



٭ منذ عام 2017 قدمنا مشروع قادة المستقبل لتوظيف المهندسين الكويتيين في القطاع الخاص، بالتعاون مع القوى العاملة، وقمنا بتدريب مهندسين وتوظيفهم في القطاع الخاص، وعقدنا 3 برامج وبدأنا بتقديم كثير من المقترحات للحكومة، منها على سبيل المثال ألا يقل التكويت في العقود الحكومية عن 30% كشرط لحصول الشركة على الامتيازات، وأن يكون هناك ربط بين ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة لقوائم الانتظار.



أما عن المهندسين الوافدين حديثي التخرج، فيفترض ان نضع قيودا لذلك، بحيث لا يتم استقبال حديثي التخرج من خارج الكويت بل نستقبل أصحاب الخبرة حتى نستفيد منهم في المشاريع القائمة، ونجحنا في استخراج تعميم ولكن توقف هذا التعميم، حيث كان يمنع استقدام أي مهندس من خارج الكويت ما لم تمر عليه 5 سنوات خبرة فما فوق، وذلك لإتاحة المجال لأبناء الكويت في التوظيف، وفي حال لم تكن هناك قوائم انتظار يتم فتح المجال للمهندسين من خارج الكويت.



أين وصلتم في بدء عمل مركز المهن؟



٭ افتتحت الجمعية مركز المهن بحضور ورعاية وزير العدل، وممثلي القوى العاملة، والجمعية بانتظار انطلاق العمل في مركز المهن من قبل القوى العاملة، وسيعمل المركز على تنظيم سوق العمل وسيتم التدقيق على كثير من المهن ولن تكون هناك عمالة سائبة، وسنسهم في تعديل التركيبة السكانية من خلال هذا المشروع وسيتم التدقيق على كثير من المهن وسيتم تأهيل أصحابها للانخراط في سوق العمل.



والجمعية بصدد عقد اتفاقيات مع جهات خارجية لعقد اختبارات للمهندسين وأصحاب المهن المساندة قبل دخولهم الكويت لضمان جودة العمالة في سوق العمل.



ومشروع المهن المساندة للمهندسين مثل الدبلوم والرسامين والـ it وغيرها من المهن، حيث سيتم التدقيق على شهاداتهم من قبل شركة أمنية دولية سويدية كطرف ثالث لها فروع في كل دول العالم تقوم بالتدقيق على الشهادة من خلال المنشأ وتكشف مدى صحتها، وهذا مطبق في كثير من الدول بالإضافة إلى الاختبارات التي سيتم تقديمها لهم لنرى مدى كفاءتهم، ثم يتم إصدار رخصة لصاحب المهنة تتضمن نقاطا يحاسب عليها وتكون هناك مخالفات يتم اكتشافها من خلال التدقيق على المشاريع وتكون معه هوية.



الشركات المهنية



وماذا عن دور الجمعية فيما يخص الشركات المهنية؟



٭ التقينا المعنيين في وزارة التجارة والصناعة مؤخرا وتم وضع متطلبات المهندسين الكويتيين على طاولة البحث، وجار العمل معهم على الأخذ بهذه المقترحات، فالهدف من الشركات المهنية إتاحة المجال للمهنيين والمهندسين منهم وإعطائهم خيارات أخرى للتوجه إلى القطاع الخاص، ففي السابق كان لا يحق للمهندس ان يفتح مكتبا هندسيا إلا للمهندسين تخصص مدني ومعماري، وأصبح حاليا بإمكان المهندس أن يفتح شركة مهنية أيا كان تخصصه، وذلك من خلال تعديل لائحة الشركات المهنية، ولكن هناك بعض العوائق منها، اشتراط 5 سنوات ليتم فتح شركة مهنية وهناك لائحة تنظم هذا العمل.



فمن غير المقبول عدم إعطاء حديثي التخرج المجال ليفتتحوا شركة مهنية شريطة أن يكون معهم شريك من ذوي الخبرة.



واجتمعنا مع مدير الهيئة العامة للشباب د.مشعل الشاهين وقدم مبادرة نشكره عليها، حيث قدم مقترحا بتعديل لائحة مزاولة المهنة على أن يحق للمعماريين فقط فتح مكاتب هندسية وإعفائهم من هذا الاشتراط وإعطائهم امتيازات.



ونطالب بفتح المجال لجميع التخصصات الهندسية وليس فقط للمهندسين المعماريين فهناك لائحة تنظم هذا العمل.



لكن هناك شرطا لتوافر رأس المال بمبلغ كبير؟



٭ نعم هناك اشتراط بأن يكون رأسمال الشركة المهنية 100 ألف دينار، وهذا الاشتراط فيه الكثير من الصعوبة، فكيف يسمح لشخص لديه شهادة رابعة متوسط أو ثانوية عامة على سبيل المثال أن يفتح شركة مقاولات برأسمال 1000 دينار في حين يمنع المهندس من ذلك ويوضع عليه اشتراط لفتح شركة مهنية وضمن تخصصه برأسمال 100 ألف دينار؟!



وقدمنا أيضا مبادرة لوزارة الأوقاف لإنشاء أكاديمية لتأهيل وتدريب المهندسين حديثي التخرج وتوظيفهم في «الأوقاف»، حيث إن هناك مشاريع إنشائية تقوم بها الوزارة كبناء مساجد ودور القرآن الكريم وغيرها من المشاريع الوقفية الأخرى وصيانة المساجد.

فوزارة الأوقاف يوجد بها مهندس معماري واحد وهو لا يغطي احتياجات الوزارة التي طلبت منا 250 مهندسا من حديثي التخرج كدفعة أولى، ونحن نتحمل ميزانية تدريبهم على عاتق الجمعية.



وهناك مبادرة المهندسين المعلمين، ونشكر الوزيرة د.رنا الفارس لأنها معنية بمجلس الخدمة المدنية، فقد طلبنا منها استثناء من شرط ترشيح الديوان والتوظيف المباشر وبعد اختيارهم يتم إرسال أسمائهم للديوان ليعتمد درجاتهم.



فالعقبة الوحيدة لإيجاد 500 وظيفة للمهندسين اليوم تتمثل باستثنائهم من شرط ترشيح ديوان الخدمة المدنية والتوظيف المباشر عندما يكون هناك إعلان وعقد اختبارات للمهندسين دون الرجوع لديوان الخدمة، وبعد اختيارهم يتم إرسال أسمائهم للديوان ليعتمدهم بالدرجات.



وهذه إحدى مبادرات الجمعية وفق مطالبات كثير من أولياء الأمور والمهندسين، وقد اجتمعنا مع وزير «التربية» و«التعليم العالي»، حيث تبنى المبادرة، وبدأنا التنسيق مع وزارتي «التربية» و«التعليم العالي»، ويوجد لدينا نقص في عدد المعلمين الكويتيين في بعض التخصصات العلمية مثل مواد الفيزياء والكيمياء والرياضيات والـ it والجيولوجيا ونحن نعمل على إيجاد وظائف للشباب وسترى النور قريبا.



وما دور الجهات الحكومية تجاه الجمعية؟



٭ هناك تعاون مع كثير من الجهات الحكومية منها وزارة الصحة حيث قدمت للجمعية كتب شكر لدورها خلال جائحة «كورونا»، وكان هناك توجه من الدولة ان نتسلم أرضا ونقوم ببناء مصانع عليها لإبراز التجارب الهندسية الكويتية ودور المهندس الكويتي في مجال الاختراعات وبراءة الاختراع لدعمه في هذا المجال، لكن هناك تعطيلا لمثل هذه المجالات.



والجمعية أنشأت أول محطة كهرباء لشحن السيارات الكهربائية في مقرها ثم انتقلت هذه الفكرة للعديد من الجهات، فالجمعية تبادر وتضع الخطوط العريضة مع الدولة في كثير من الاتجاهات، منها أن الجمعية قدمت خطة أو برنامجا خلال عام 2017 لتغيير اسم وزارة الكهرباء إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وتم ضمه إلى خطة التنمية للمساهمة في تحويل الكويت إلى مدينة ذكية، وهذا سيوفر على الدولة مليار دينار تقريبا وتم تقديمه لسمو رئيس الوزراء آنذاك وتبنته الحكومة وجار العمل عليه، إضافة إلى موضوع آخر قدمناه لمجلس الوزراء وهو موضوع إحلال المهندس الكويتي في القطاع الخاص.



كم عدد المهندسين الكويتيين المنتسبين للجمعية؟



٭ عدد المهندسين والمهندسات الكويتيين حاليا نحو 19 ألف مهندس ومهندسة، كما أن الجمعية تضم أيضا مهندسين غير كويتيين وهي أول جمعية نفع عام تأسست عام 1962 لفترة 60 سنة والذين أسسوها كانوا كويتيين وغير كويتيين خلال هذه الفترة وشملت الجميع، ونحن على الصعيدين الإقليمي والعالمي الجمعية الوحيدة التي تضم هذه الفئة كويتي وغير كويتي، الكويتي العامل والمنتسب من الزملاء الوافدين إلى الدولة، ونحن نفرق عنهم في حق الانتخاب لمجلس الإدارة أما الحقوق والواجبات فكلها على الجميع.



شهادات ومؤهلات



وماذا عن دور الجمعية في الشهادات التي تصدرها وأهميتها للقضاء على عمليات التزوير؟



٭ في عام 2017 تعاونت الجمعية مع الدولة وقدمت مشروعا تمت الموافقة عليه وفي مارس 2018 بدأنا التدقيق على شهادات المهندسين وارتفع عدد الموقوفين عن مزاولة المهنة لعدم تجاوزهم الاختبارات المهنية أو لعدم تطابق مؤهلاتهم الهندسية مع قوائم الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية إلى أكثر من 13 ألف مهندس ومهندسة.



وقد كشفت وزارة الشؤون ووزارة التخطيط خلال الفترة الماضية أن 5500 شخص تم تغيير مهنهم ولم يدخلوا مقر الجمعية، وهذا العمل كان مؤسسيا ومدروسا، ولدينا مذكرات تم توقيعها مع الجهات العالمية واستفدنا من جامعة الكويت ومن «التطبيقي» وكثير من المهندسين أصحاب الخبرات في عقد الاختبارات والتدقيق على الشهادات، وتوسعنا لأبعد من ذلك على المستويين العربي والإقليمي في التدقيق على الجامعات ورفع مستوى التعليم في كثير من الدول وكثير من الجامعات غير معتمدة لدى الجمعية، وفي نفس الوقت هناك جامعات مقبولة في دول أخرى لأسباب عديدة.



هناك تحذيرات من تجديد عقود المهندسين غير الكويتيين المخالفين على حساب الكفاءات الوطنية؟



٭ في بداية الأمر تم السماح لكثير من العاملين في العقود بتغيير مهنتهم ووضعنا خطة للضبطية القضائية من خلالها يحق للجمعية زيارة الموقع في وجود القوى العاملة ونرى ما إذا كان الشخص فعلا مهندسا ويعمل أم شخصا تم رفضه من قبل الجمعية وما زال يزاول المهنة، وقد خاطبنا كثيرا من الجهات حول هذا الأمر فنحن عيون الوزارات في المواقع، وهناك تنسيق بين الجمعية والوزارات ويوجد مكتب خاص للشركات والقطاع الخاص والوزارات لإنجاز هذه المعاملات فمنذ 2018 حتى الآن قطعنا شوطا كبيرا.



عقود النفط و«الكويتية»



ماذا عن تجديد عقود المهندسين الوافدين في شركات النفط؟ وتعاون الجمعية مع الخطوط الجوية الكويتية؟



٭ لدينا تعاون وثيق مع القطاع النفطي فيما يتعلق باعتماد وتدقيق شهادات مهندسيهم، فمن رفض اعتماده من قبل الجمعية لم يجدد له في القطاع النفطي لأنه غير معتمد كمهندس وتم إعطاؤه خيارا إما أن يعمل حسب الشهادة التي معه «مثل الدبلوم أو غيرها» أو الخروج من القطاع النفطي لأن شروط العقد واضحة.



وفيما يخص الخطوط الكويتية فقد التقينا قيادييهم وتم الاتفاق معهم على فتح المجال لتوظيف المهندسين الكويتيين وسيكون هناك إعلان للتوظيف وستقوم الجمعية بتدريبهم وتأهيلهم وتقديم المساعدة لهم في موضوع الاختبارات وغيرها، ونحن نتكلم عن العديد من الجهات والوزارات والقادم أجمل.



ماذا عن كادر المهندسين؟



٭ يوجد كادر لجمعية المهندسين وما زلنا نسعى لتعديله لتحقيق اي مكسب إضافي للمهندسين، كما ان المهندسين المتقاعدين تم حل مشكلة بدل الموقع واصبح يحسب لهم من ضمن البدلات أو التأمين التكميلي ونعمل ليستفيد المهندس من أي مكسب حتى ولو كان قليلا.



مواد البناء



كيف ترى أسعار مواد البناء؟



٭ الارتفاع الذي شهدته أسعار مواد البناء يبدو أنه بسبب موجة غلاء عالمية، أما عن تسعير مواد البناء فإننا دائما نقيم أسعار مواد البناء عندما يطلب منا ذلك، ووزارة التجارة خاطبت الجمعية فيما يخص زيادة الدعوم وتعديلها بما يتوافق مع الوضع الحالي للسوقين العالمي والمحلي وبما يعود بالفائدة على المواطن، ونحن شكلنا فريق عمل ونعد الدراسة ونقدمها للتجارة بما يتوافق مع مصلحة المواطن.



حدثنا عن أنشطة الجمعية خليجيا وعالميا؟



٭ الجمعية وفقت في الحصول على تزكية لمنصب مساعد الأمين العام لاتحاد الهندسة الخليجي وم.معجب العجمي هو من حصل على هذا المنصب ممثلا للكويت، وهذا احد المكاسب التي نحصل عليها على المستوى الدولي، وقبلها حصلنا على رئاسة اتحاد المهندسين العرب التي كانت برئاستي وانتهت فترتها خلال ديسمبر الماضي، علما أن مقر الأمانة العامة في القاهرة.



وفي أوروبا هناك تحرك للتعاون مع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة لافتتاح مكتب إقليمي له، خاصة مع التغير المناخي الذي يشهده العالم والأمور البيئية، وقد دعمنا مرشح مملكة البحرين الشقيقة للانتخابات وفي الانتخابات القادمة سيكون هناك مرشح من الكويت، والجمعية لها نشاط فاعل في أغلب لجان الاتحاد الدولي.



مزاولة المهنة



هل لديكم مساع لتطوير أنظمة مزاولة المهنة ولوائح البناء؟



٭ قدمنا مبادرة للمجلس البلدي فيما يخص لائحة البناء، فالمواطن يجب أن يحصل على موافقة الجار في حال رغب في أن يكون ارتفاع الدور الأرضي 5 أمتار أو إذا وضع التكييف على ارتداده من جهة الجار، وهناك كثير من المشكلات وقعت في منطقة المطلاع لأن بعض المواطنين أثناء البناء كانوا لا يعرفون من هم جيرانهم مما زاد عليهم من تكلفة البناء من 22 ألفا إلى 32 ألفا، وتم استثناء منطقة عبدالله المبارك من موافقة الجار، فالجمعية رغبت في تعديل اللائحة بحيث لا تكون هناك استثناءات حتى تتحقق المساواة بين المواطنين.



وفيما يخص نسب البناء للقسائم التي تبلغ مساحتها 400 متر فيحصل المواطن على إضافة نسب بناء 210% من مساحة الأرض وتمنح مساحة إضافية قدرها 120 مترا ويحصل على 960 مترا مربعا، لكن عندما يكون منزلك الذي قمت بشرائه من القطاع الخاص 450 مترا فيحصل المواطن على 210% فقط والـ 120 مترا الزيادة لا يحصل عليها، علما أن الفرق في الأمتار قليل 400 متر إلى 450 مترا، وبهذه الحالة فإن المواطن لا ينتظر ويعطي مجالا لغيره ممن ليست لديهم القدرة المالية لشراء بيت، لذلك يجب أن تكون هناك مساواة بين الجميع.



أنشطة اجتماعية ورياضية



ماذا عن النشاط الاجتماعي؟



٭ الجمعية لديها 25 لجنة تضم 200 مهندس ومهندسة متطوعين وكذلك عاملين في اللجان لخدمة المهنة والمجتمع، ولدينا أنشطة ثقافية وندوات وورش عمل ورحلات سفر و«العمرة سنويا» ويوم المهندس نحتفل به في 7 مارس من كل عام.



وماذا عن الأنشطة الرياضية؟



٭ الجمعية تهتم كثيرا بالمجال الرياضي، حيث لدينا ملاعب كرة قدم وتم افتتاح ملاعب «البادل» وأقمنا أول بطولة بادل للمهندسين، وقدمنا لعمل ناد وشاطئ مقابل مقر الجمعية لتحويله إلى شاطئ صديق للبيئة، وبإمكان ذوي الاحتياجات الخاصة استخدامه، ونهتم بنظافته وهو من دون رسوم، كما قدمنا نموذجا لإنشاء ممشى في شارع الخليج عند أول مسار للجمعية ليكون عبارة عن حديقة مع ممر للمشاة وممر للدراجات الهوائية وقريبا سيتم افتتاحه.



مجلس إدارة الجمعية يحمل أمانة ثقيلة



بالنسبة لتزكية مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية مؤخرا، قال م.فيصل العتل: إن التزكية أصعب من الانتخابات، لأن مجلس الإدارة يحمل على عاتقه أمانة ثقيلة، تم تكليفه بها من قبل الجمعية العمومية، وقد يكون النجاح الذي وفقنا الله تعالى في تحقيقه نتيجة إشراك الجميع معنا، لأن أبوابنا مفتوحة أمام كل من يريد أن يعمل ويخدم المهنة والمجتمع ويخدم وطنه الكويت، وهذا وراء وجودنا في رئاسة مجلس إدارة الجمعية خلال الفترات السابقة.



موافقة الحكومة لاختبار الوافدين واعتمادهم في بلدانهم



أفاد م.العتل بأن الجمعية تنتظر موافقة الحكومة على مشروعها عن اختبار الوافدين واعتمادهم قبل دخولهم الكويت وألا تقل سنوات خبراتهم عن 5 سنوات، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيكون بالتوافق مع الجهات الحكومية في كل الدول ويكون اختبار الوافدين والتدقيق على شهاداتهم في دولهم، وفي حال لم ينجح الشخص لا يأتي للكويت، كذلك العقود تكون مرتبطة بمنصة حتى لا يدخل البلاد من خلال عقود وهمية بل تكون العقود حقيقية في الكويت.



توفير فرص عمل للمهندسين الكويتيين



ذكر م.العتل أن الجمعية لديها مركز لتوظيف المهندسين، وهو عبارة عن منصة تستقطب المهندسين الكويتيين وتستقبل السير الذاتية لهم، والجمعية تتعاون مع القطاع الخاص مثل شركة هواوي والمكاتب الهندسية والشركات الأخرى التي توظف المهندسين ومنها أيضا شمال الزور.



عدم تنظيم تخصصات سوق العمل



أوضح م.فيصل العتل أن الجمعية قدمت دراسة لحل مشكلة عدم تنظيم التخصصات في سوق العمل والبطالة وسلمتها إلى الحكومة وتضمنت تخصصات يحتاجها السوق، مشيرا إلى ضرورة ان نواكب التكنولوجيا وان التخصصات في الجامعات يجب ان تكون مبنية على احتياجات سوق العمل لضمان توظيف الطلبة، مبينا انه من الضروري عدم استقطاب مهندسين حديثي التخرج من الخارج لإتاحة الفرصة للمهندسين الشباب وان يكون الاستقدام من الخارج لأصحاب الخبرات فقط.



مركز لتقديم الخدمات للمهندسين



ذكر م.العتل أن الجمعية تسعى لإنشاء مركز خدمة يتكون من 3 طوابق لتقديم الخدمات للمهندسين وعقد الاختبارات لهم وتدريبهم، والجمعية تنتظر التراخيص وهذا المركز عبارة عن تحفة معمارية وسيكون على شارع الخليج برؤية هندسية، وبانتظار موافقة «الشؤون» للبدء في تنفيذه.