مسؤول في السوق لـ «الأنباء»: «التجارة» تتعامل مع أي تهريب للروبيان خارج السوق

خواجة لـ «الأنباء»: لنجات الصيد المخالفة وعدم التقيد بموسم الحظر تسببا في قلة المصيد



محمد راتب



شهد سوق السمك أمس الاثنين مزادا على 120 سلة روبيان، تراوحت أسعار السلة ما بين 55 للنوع الناعم الصغير إلى 70 دينارا من المختلط بالجامبو، وأما الشحامية فتراوحت بين 30 و32 دينارا، وذلك بعد مرور 15 يوما على السماح بصيده في المياه الاقتصادية الكويتية مع توقعات بكميات أوفر أول سبتمبر، حيث يتم الصيد في المياه الإقليمية.



«الأنباء» قامت بجولة في سوق السمك للاطلاع على حركة البيع والشراء بعد قرار وقف صيد أسماك الكنعد لمدة شهرين حتى تاريخ 15 أكتوبر، حيث تحسنت حركة التسوق بشكل ملحوظ وسط حضور لافت للمزاد، واستقرار في الأسعار، إذ إن السمك الكويتي لم يتغير سعره إطلاقا، فالنويبي يباع مقابل 4.5 دنانير، والشعوم 5، والزبيدي الكبير حجم كيلو 16 دينارا، والحبة نصف كيلو 13 دينارا، في حين شهد المستورد وخصوصا الإيراني انخفاضا طفيفا في سعره، وأما الكنعد محبوب الكويتيين والجالية اليمنية على الخصوص فكان مبيع الكويتي منه مقابل 4 دنانير.



مسؤول في سوق السمك أكد لـ«الأنباء» أن الأمور تسير بشكل طبيعي مع تحويل المخالفات للتجارة، وفي حال تسرب أي كميات خارج السوق من الروبيان تقوم الجهات المعنية في التجارة بمتابعة الأمر، مشيرا إلى أن الأمر ليس من اختصاص إدارة السوق.



الصياد علاء خواجة أكد لـ «الأنباء» أن حالة البحر والصيد بصفة خاصة في أسوأ الحالات، فلم نشهد أسوأ من السنوات الخمس الأخيرة، وهذا يرجع إلى الصيد الجائر طوال العام بلا تقيد بموعد نهاية موسم أو بداية موسم، مشيرا إلى أن لنجات مخالفة تقوم بالصيد للروبيان طوال العام بدون انقطاع، إلى جانب الأعداد الكبيرة من لنجات الدمج التي تمت زيادتها بواقع 50%.



وبين أننا في بداية موسم صيد الروبيان، ومعظم اللنجات لا تستطيع تحصيل مصروف الديزل والثلج، وذلك بسبب القضاء على أمهات الروبيان طوال العام وعدم إتاحة الفرصة لها للتكاثر والانتشار بكميات وافرة.



وأوضح أن قلة المصيد تؤرق الصيادين، حيث أصبحوا غير قادرين على صيد أكثر من سلة أو اثنتين طوال اليوم، في حين كانوا في السابق يقوم بصيد سلتين أو ثلاثة في الطرحة الواحدة.



وكان اتحاد الصيادين قد طالب مع بدء وقف صيد الكنعد أمس لمدة شهرين وزيادة المطالبات بتوفير الميد بضرورة السماح للصيادين بصيد أسماك الميد داخل جون الكويت بالضوابط التي تضعها الهيئة العامة للبيئة ورقابة قطاع الثروة السمكية بالهيئة العامة للزراعة، مؤكدا أن أسماك الميد لا تتواجد إلا في المياه الضحلة وتركها دون صيد تجعلها تهاجر للبلاد المجاورة، آملا من الهيئة العامة للزراعة السماح بصيد الميد داخل الجون بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة وتكون تحت إشراف ورقابة مفتشيها، خاصة أن البيئة فتحت الصيد داخل جون الكويت لهواة الصيد الحداقة بحجز مسبق على موقعها.