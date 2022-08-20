حظيت أغنية المطربة أصالة "شايفة فيك"، التي طرحتها على قناتها الرسمية على "يوتيوب"، بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت مليونا و179 ألفا و645 بعد يوم من طرحها.



وتعد "شايفة فيك" أحدث أغنيات ألبوم أصالة الجديد، والذي يحمل اسم نفس الأغنية، وطرحتها على قناتها الرسمية على يوتيوب والمنصات الموسيقية أول أمس الخميس، وهي كلمات نادر عبدالله، وألحان رامي صبري، وتوزيع أسامة الهندي.



وواصلت أصالة الترويج للأغنية عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وغيرت غلاف صفحتها بـ"فيسبوك" ووضعت بوستر الأغنية، وأعربت عن سعادتها بأداء هذه الأغنية لما تحتويه من معان.



وأشارت أصالة - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي - إلى أنها غنت "شايفة فيك" بصوت من أعمق أعماقها وما اهتمت بقوته ولا بحرفيته ولكن اهتمت بأن يصل شعورها لكل قلب يحب ويبحث على أحلى المفردات ليهديها لأغلى إنسان.



ويصل عدد الأغاني التي طرحتها أصالة من ألبومها الجديد "شايفة فيك" بذلك إلى 10 أغنيات، أبرزها أغنية "غلبان" التي طرحتها قبل شهر وتخطت ملايين المشاهدات، وأغنية "بالسلامة" التي أصدرتها "أواخر الشهر الماضي وهي كلمات عمر عبده علي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع وفواصل موسيقية عمرو الخضري، وميكس وماستر هاني محروس.



وكانت أصالة قد شوقت الجمهور مؤخرا لألبومها الجديد، متعهدة بتقديم ألبوم مصري من أحلى ما قدمت.. مشيرة إلى أنها في هذا الألبوم متحررة من جميع قيودها وتغني فيه مثل ما حلمت.