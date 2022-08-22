1200 دينار الحد الأقصى للمساعدات للأسرة المكونة من 10 أفراد والأدنى 255 ديناراً

28 وحدة للرعاية بمختلف المناطق.. والإدارة انتهت من الربط الآلي مع 12 جهة حكومية

«الرعاية الأسرية» ستقوم بإعادة تشكيل لجنة المبادرات وإدخال جهات خارجية في عضويتها

هناك بعض الحالات المستفيدة لا تنطبق عليها الشروط ونحاول أن نستثني بعضها وفق الحاجة

559 ديناراً مخصص الفرد الأول بالحالة و121 ديناراً للثاني و65 لباقي الأشخاص

نسعى إلى إقامة مشروعات مدرّة للدخل لتحويل المستفيدين من فئة تعتمد على الدعم إلى «منتجة»



بشرى شعبان



أكدت مديرة ادارة الرعاية الاسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية سارة الدوسري ان الفئات المشمولة بقانون المساعدات العامة تشمل جميع الشرائح الاجتماعية، موضحة ان الإدارة تنظر في الحالات التي لا تنطبق عليها الشروط ومدى امكانية تعديل بعضها.

وقالت الدوسري في لقاء مع «الأنباء» ان ميزانية المساعدات العامة 265 مليون دينار سنويا بمعدل 22 مليونا في الشهر، لافتة الى ان عدد الحالات المستفيدة منها 40 الف حالة بعدد افراد 50 الفا، مشيرة الى ان الادارة ليست معنية فقط بالمساعدات الاجتماعية بل لديها مهام متعددة منها البحوث الاجتماعية المطلوبة وتدريب وتأهيل المنتفعات للاعتماد على انفسهن في توفير الدخل وغير من المهام ضمن نطاق تخصص الادارة.

واشارت إلى ان الادارة ومنذ العام 2016 حتى تاريخه حصلت 14 مليون دينار من المديونيات المقدرة بـ21 مليونا رغم توقف السداد خلال فترة جائحة كورونا التزاما بقرار مجلس الوزراء بإيقاف الاقساط، موضحة ان الإدارة انهت الربط مع 12 جهة حكومية وتعمل حاليا على الربط مع 6 اخرى، مبينة ان عدد وحدات الادارة المنتشرة في كل المحافظات والمناطق 28 وحدة، وفيما يلي التفاصيل:





في البداية هل هناك أي تعديلات بخصوص الفئات المستفيدة من المساعدات العامة؟



٭ الادارة تنظر حاليا في الحالات التي تقدم على المساعدات ولا تنطبق عليها الشروط وتدرس مدى امكانية تعديل شروط بعض الفئات، لاسيما وان الفئات المعتمدة تشمل كل الشرائح الاجتماعية ولكن هناك بعض الحالات لا تنطبق عليها الشروط ونحاول ان نستثني بعضها وفق للحاجة الضرورية.



كم ميزانية المساعدات العامة سنويا وهل تلبي الاحتياجات المطلوبة؟



٭ تبلغ ميزانية المساعدات 265 مليون دينار في العام بمعدل 22 مليونا في الشهر، ومخصص الفرد الأول في الحالة 559 دينارا ولا يخصم أي شيء منها، والفرد الثاني 121 دينارا ولكل فرد بالاسرة بعد ذلك 65 بحد اقصى 10 افراد بمبلغ 1200 دينار، ونقوم بصرف فرق دخل عن المساعدة ولو كان دينارا واحدا، بمعنى لو كان لدى المستفيد دخل من اي جهة اقل من المساعدة المحددة لو دينار واحد يصرف له.



كم عدد الحالات المستفيدة من المساعدات العامة؟



٭ 40 الف حالة تستفيد من المساعدات بعدد 50 الف فرد.



هل قمتم باستيفاء المديونيات المتعلقة بالمساعدات؟



٭ اثبات المديونية يستغرق فترة للتدقيق وفي حال كانت لصاحب مساعدة سارية يتم الخصم مباشرة عبر النظام، وبعض الحالات الموقوفة ولها دخل من «التأمينات» او الملتحقة بعمل فتتم متابعتها عبر «الشؤون المالية» بالوزارة حيث تقوم بمخاطبة الجهة ويتم الخصم.



ولكن هناك حالات لا يوجد لديها دخل فنقوم بمخاطبتها على العنوان بشأن تسديد المديونية وفي حالة الاستجابة والسداد تنتهي المديونية ولكن هناك حالات لا تستجيب فتتم مخاطبة الشؤون القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وتبلغ قيمة المديونيات 21 مليون دينار حصلنا منها 14 مليونا منذ 2016 حتى الوقت الحالي، وهناك امور عطلت السدد خلال فترة كورونا منها ايقاف الاقساط وعندما تم تخفيض قيمة الخصم من الراتب من 25%‎ الى 10%.



آلية التقديم



ما آليات التقديم للحصول على المساعدة؟



٭ يتقدم الراغب بطلب الى الوحدة التي تتبع مكان سكانه وهناك 28 وحدة في مختلف المناطق، والباحث الاجتماعي يدرس الحالة وفي حال انطبقت عليها الشروط تتم الموافقة بعد التأكد من الجهات المعنية، وهناك ربط الكتروني مع العديد منها وبإذن الله يتم قريبا الربط مع وزارة العدل ومع النظام الجديد يكون التدقيق آليا ويقرر مباشرة اذا كان الشخص مطابقا للشروط أم لا.



حدثينا عن مهام إدارة الرعاية الاسرية؟



٭ ادارة الرعاية الاسرية ليست مختصة فقط بصرف المساعدات ولكنها معنية أيضا باجراء البحوث الاجتماعية المطلوبة من بعض الجهات الحكومية، الى جانب تدريب المستفيدين من المساعدات وتأهيلهم لدخول سوق العمل واحتضان مشاريعهم وتشمل قسم المساعدات العامة وقسم العلاقات الاسرية، البحوث الاجتماعية، حاضنة الأعمال وتنمية المشاريع، قسم المساعدات الطارئة، وقسم المتابعة وتنمية المشاريع «بوتيك 33».



وتقوم الإدارة أيضا بدراسة المشاكل الأسرية وتقديم الاستشارات لأفراد الأسرة، وبحوث الزواج من الخارج (وزارة العدل)، وبحوث التأمينات مع الأنصبة (التأمينات الاجتماعية)، النكبات الخاصة بقسم مساعدات القاصرين، الى جانب قسم التدريب وإعداد البرامج (مشروع من كسب يدي) بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف.



كم عدد وحدات الرعاية الاسرية؟



٭ لدى الادارة 28 وحدة متخصصة بالرعاية الاسرية منتشرة في كل المحافظات والمناطق.



ماذا عن جديد عمل الادارة خلال الفترة المقبلة؟



٭ من مستجدات عمل الادارة للعام الحالي، اصدار اللائحة التنظيمية الجديدة بشان ضوابط صرف المساعدات العامة، وإصدار قرار وزاري 44/ أ لسنة 2021 بهدف التوسيع على المنتفعين وسد ثغرات اللائحة القديمة، وبدء العمل في مشروع من كسب يدي للعام 2022 وهو ثمرة التعاون مع الأمانة العامة للاوقاف بهدف تدريب المنتفعات حرفيا من خلال دورات وورش تدريبية حرفية وفنية واقتصادية للتأهيل للدخول لسوق العمل الحر، وتطوير مشروع إعادة تأهيل «بوتيك 33» حيث تقوم الإدارة حاليا بإعادة تشكيل لجنة المبادرات وإدخال جهات خارجية بعضويتها مثل الأمانة العامة للأوقاف والمعهد العربي للتخطيط والصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.



وأيضا جار العمل على اصدار اللائحة التنظيمية لحاضنات الأعمال المخصصة للانشطة الإنتاجية المدرة للدخل والمشروعات المتناهية الصغر والتي تهدف الى تنظيم عمل المبادرات في «بوتيك 33» التابع لقسم المتابعة وتنمية المشاريع وتخفيف الشروط على المبادرات الراغبات باستغلال محلات



الحاضنة، والمشاركة الفعالة في مشروع التمكين الاجتماعي والاقتصادي للأسرة الكويتية كأحد المشاريع التنموية المرتبطة بالاستراتيجية لقطاع التنمية الاجتماعية على الأمانة العامة للتخطيط والذي يهدف الى المساهمة في تعزيز الدور التنموي (الاقتصادي والاجتماعي) للأسرة الكويتية من خلال تدريب وتأهيل أفرادها، وتمكين متلقي المساعدات وتوجيههم لثقافة العمل الحر لاكتساب دخل إضافي وذلك من خلال إقامة مشروعات إنتاجية مدرة للدخل، الأمر الذي يؤدي إلى تحويلهم من فئة تعتمد على دعم الدولة إلى فئات منتجة.



ميكنة الادارة



إلى أين وصل مشروع ميكنة إدارة الرعاية الأسرية؟



٭ تطمح الإدارة الى مواكبة التطور الالكتروني الرقمي السائد محليا وعالميا من خلال التطوير المستمر لنظام الرعاية الاسرية وما يتعلق بها من برامج وتطبيقات الكترونية بهدف تسهيل العمل والتخفيف على المنتفعين وقد سعت للعمل على تطوير نظام ميكنة الرعاية الاسرية كالآتي:



ـ توفير خدمة الرسائل التنبيهية النصية «sms» للمستفيدين، لتنبيه المستفيد بعد الانتهاء من إجراءات ادخال الملف وعند قرب انتهاء المهلة والحاجة للتحديث.



ـ اصدار تطبيق الكتروني لنظام الرعاية على الهواتف النقالة وسيتم الإعلان عنه بعد مصادقته بتطبيق هويتي وربطه بتطبيق سهل الإلكتروني لوزارات الدولة، والذي يستطيع المستفيد من خلاله تقديم طلب المساعدة ومتابعة جميع إجراءات الملف وتحديث بياناته.



ـ استكمال الربط الآلي مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية في الدولة حيث تم تفعيل ربط النظام مع الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات على المنتفعين وتدقيقها آليا وتم الربط حتى الآن مع 12 جهة ومؤسسة حكومية، وهي ديوان الخدمة المدنية، هيئة المعلومات المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزارة التربية، شؤون القصر، القوى العاملة، وزارة التجارة، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الرعاية السكنية، الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة، بنك الائتمان، ووزارة الصحة.



ـ وجار العمل على الربط مع 6 جهات وهي: وزارة العدل، وزارة الداخلية، الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، جامعة الكويت، وزارة التعليم العالي، ومجلس الجامعات الخاصة.



تعديلات المساعدات



ماذا عن التعديلات التي أدخلت على المساعدات العامة؟



٭ أولا: تعديلات اللائحة التنظيمية رقم 44/أ لسنة 2021، ومنها إصدار القرار الخاص باللائحة التنظيمية لضوابط صرف المساعدات وفقا للقانون رقم 12/2011 والذي كان الهدف منه سد بعض ثغرات اللائحة السابقة للتوسعة على المنتفعين بالتخفيف من بعض الشروط التي كانت تمنعهم من استحقاق المساعدة وذلك لتمكين الأسر الكويتية التي تعاني من ظروف مادية صعبة تجعلها دون مستوى المعيشة المطلوب للاستفادة من صرف المساعدة، وقد نظمت اللائحة شروط وضوابط الصرف لتشمل أكبر عدد من المستحقين ومن ذلك: عدم خصم دخل أفراد الأسرة غير المنتفعين ولا يخصم دخل الأم العاملة سواء كانت كويتية او غير كويتية المقيمة مع أبنائها المنتفعين متى كانت من غير المنتفعين بالمساعدة وفقا لأحكام المرسوم رقم 23 لسنة 2013 المشار اليه.



ـ لا يخصم دخل زوج المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي المنتفعة وفقا لأحكام المرسوم رقم 23 لسنة 2013 المشار اليه.



ـ لا يخصم دخل أي فرد من الأسرة متى كان من غير المنتفعين بقانون المساعدات العامة، ويتم استبعاد الزوجة من ملف الزوج المستحق لأي فئة، إذا كان لديها دخل أعلى مما هو مقرر لها وتصرف المساعدة للزوج والأبناء.



ـ يضاف أولاد المطلقة اليها عند ربط المساعدة ما لم يؤد ذلك الى خفض قيمة المساعدة



المقررة لها، وعليه يسمح للمطلقة الاختيار بإضافة الأبناء متى ما أثر ذلك على قيمة مساعدتها.



ـ رفع سقف العمر للطلبة أرباب الأسر فئة أسر الطلبة ليصبح العمر 28 سنة عند تقديم المساعدة بدلا من 26 سنة.



ـ التخفيف عن أسرة المفرج عنه الذي يوجد لديه أحكام غير منفذة والتي كانت تعاني من عدم تنفيذ رب الأسرة للأحكام وذلك لتشمل المساعدة الأسرة في الحالات التالية: عدم مراجعة المفرج عنه بعد خروجه من السجن لإضافته لملف المساعدة ويستمر صرف المساعدة لأسرته وذلك بعد اجراء بحث اجتماعي يثبت مروق الزوج، عند توقف المساعدة عن المفرج عنه إذا صدرت ضده أحكام قضائية بالسجن أو الحبس وامتنع عن تنفيذها ويستمر صرفها لأسرته.



ـ تعديل بعض شروط فئة العجز المادي كالتالي: إلغاء شرط بلوغ 40 عاما لاستحقاق المساعدة للمستفيد من فئة العجز المادي ومن ليس لديهم دخل او لديهم دخل اقل عن قيمة المساعدة المقررة، زيادة أفراد أسرته ليصبح العدد المسموح حتى 10 أفراد وليس 3 فقط في اللائحة القديمة، ويستثنى من شرط عدم التسبب في فقدان مصدر الدخل الاستقالة، والانقطاع عن العمل.



ـ تعديل بعض شروط فئة المرض ومنها: يعتبر في حكم المريض كل من تقدم من تلقاء نفسه للعلاج من الإدمان ويخضع لبرنامج الرعاية النهارية أو برنامج منتصف الطريق للعلاج من الإدمان وملتزم بهما.



ـ إضافة استثناءات جديدة لشرط الإقامة في البلاد ليستثنى من ذلك لاستحقاق المساعدة بالحالات الآتية:



استثناء الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج بعد الثانوية العامة وأقاربهم المنتفعين من الدرجة الأولى، أسر البعثات الديبلوماسية، المرضى الذين يتلقون العلاج في الخارج ومرافقيهم، أبناء إدارة الحضانة العائلية والذين يرافقون الأسر المحتضنة لهم بالخارج، المطلقة أو الأرملة من غير كويتي والحاضنة لأبنائها بحكم قضائي او وصاية والمقيمة بدولة جنسية الأبناء.



ثانيا: تعديلات القرار الوزاري رقم 6/ أ لسنة 2022 ومنها رفع عدد أيام فترة السماح بالإقامة خارج البلاد لتصبح 182 يوما متصلة أو متفرقة بدلا من 120 يوما، والسماح للمريض بإحضار استمارة تقرير طبي من أي من لجان وزارة الصحة تثبت عدم قدرته على العمل والكسب ولم تجعل ذلك مقيدا بالمجلس الطبي فقط.



«صيف معانا» لشغل أوقات فراغ الأطفال

نظمت ادارة الرعاية الأسرية ممثلة في حاضنة الأعمال وتنمية المشاريع - قسم التدريب وإعداد البرامج وبوتيك 33 - ناديا صيفيا للأطفال يحمل شعار «صيف معانا» وذلك للترفيه عن أولادنا وبناتنا الصغار وشغل أوقات فراغهم بكل ما هو مفيد وتنمية مهاراتهم الفنية والجسمانية من خلال بعض المسابقات والدورات الفنية، وتنظيم العديد من الفعاليات.

وكان عدد المشاركين 33 طفلا للذكور تحت عمر 10 سنوات والبنات من 6 الى 13 عاما، وشاركت بعض الأمهات أطفالهن ببعض الدورات لتشجيعهم واكتساب المهارة للأم، حيث اضفى النادي البهجة والسرور على الأبناء وخاصة أن المدربات على مستوى عال من المهارة والقدرة على التعامل مع الفئات العمرية الصغيرة.